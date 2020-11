Gadget, smartphone e gaming per papà, mamme e giovani adulti. Ecco una nuova “playlist” Premessa: non esiste la tecnologia per uomo e per donna. Se uno è geek è geek.y. Ecco un lista di oggetti intercambiabili e unisex. di Gianni Rusconi

Premessa: non esiste la tecnologia per uomo e per donna. Se uno è geek è geek. Le Geek Mom sono multitasking, smart e maniache della tecnologie. È un luogo comune della cultura pop. Come Daddy Geek o il Geek Daddy. Ecco un lista di oggetti intercambiabili e unisex.





Samsung Galaxy Flip è sicuramente uno dei telefonini di nuova generazione più cool in circolazione. Il prezzo di listino, oltre 1.500 euro, lo rende un dispositivo per una ristretta cerchia di appassionate tecnologhe ma chi ha saputo approfittare degli sconti per il Black Friday e del vaucher (da 500 euro) messo a disposizione di Samsung se l'è portato a casa con meno di 500 euro. Perché è un oggetto cool? Perché quando si chiude assume un look simile a un portafoglio, quando è ad angolo retto (modalità Flex) offre due display da 4 pollici con i quali visualizzare contenuti nella metà superiore e controllarli nella metà inferiore e quando è aperto completamente raddoppia la superficie dello schermo per diventare un super smartphone con schermo in formato 21.9:9. E dal mini-display esterno si controllano le notifiche in tempo reale e si risponde a una chiamata o si invia un Sms senza aprire il dispositivo.

L'ebook rider che non passa mai di modaDiverse opzioni di colore (che riguardano solo il retro del dispositivo, in quanto le cornici frontali sono sempre e comunque nere), funzionalità che nel tempo si sono via aggiunte (come l'impermeabilizzazione o il supporto per gli audiolibri Audible) e un appeal che rimane intatto per gli appassionati della lettura in modalità digitale. Il Kindle Paperwhite di Amazon è un gadget “evergreen” e nel campo degli ebook reader continua a ritagliarsi un posto al sole grazie allo schermo antiriflesso che garantisce la migliore resa visiva anche in condizione di forte e bassissima luminosità, alla sua leggerezza ed ergonomia e al prezzo che lo rende anche ben più accessibile. Si va, sconti a parte, dai 129,99 euro del modello entry ai 199,99 della versione con connettività Wifi e 4G e 32 Gbyte di memoria.

Il MacBook Air è probabilmente il computer più popolare di Apple e il notebook da 13 pollici più venduto al mondo. Ed è un prodotto iconico e trasversale a genere, età e professione. L'ultima sua dote si chiama M1 Silicon, il nuovo microprocessore a 8 cervelli e 16 miliardi di transistor, della società di Cupertino, che promette maggiore velocità per tutte le attività disponibili, dal fotoritocco delle fotografie alla condivisione di video online passando per le applicazioni grafiche e di intrattenimento. Il tutto all'insegna di una migliore efficienza energetica e di un'autonomia della batteria che supera di gran lunga le precedenti prestazioni dei MacBook Air. La chicca tech? Al suo interno non c'è alcuna ventola di raffreddamento. In vendita lo troviamo con chassis in grigio Siderale, oro o argentoa partire da 1.159 euro.