Gadget tecnologici per audiofili, cinefili e sportivi: tutte le ultime novità

I punti chiave Una radio aumentata

Il dattilografo sempre disponibile

L'home cinema hollywoodiano



4' di lettura

Tutti lo sanno, ma pochi sono disposti ad ammetterlo: nuotare è noioso. Mentre correte o fate ginnastica potete movimentare la vostra routine con la musica oppure, come faccio io sul mio Peloton, guardando il telegiornale serale. Ma mentre si nuota è difficile farlo. L'unica colonna sonora è splash splash, glu, glu. Certo, esistono dispositivi per ascoltare musica sott'acqua, ma si tratta solitamente di tradizionali lettori MP3 con una memoria limitata e auricolari che poi tanto impermeabili non sono. La californiana Zygo è stata sviluppata da due compagni di scuola che si sono messi a progettare un sistema in grado di trasmettere in streaming a un nuotatore programmi di allenamento, musica, podcast o qualsiasi altro contenuto dallo smartphone o dal tablet - il Bluetooth, infatti, è quasi inutile in acqua e inservibile sott'acqua. Sono stati condotti vari esperimenti con frequenze e antenne fino a trovare la soluzione.

A quanto pare Zygo riesce a trasmettere contenuti fino a circa 800 metri sulla superficie dell'acqua e fino a 50 metri se vi trovate sott'acqua, a una profondità di massimo 60 centimetri. Notevole, ma devo ammettere che, a causa del lockdown, ho avuto modo di sperimentarlo soltanto stando nella vasca. Ecco come funziona. I vostri dispositivi comunicano via Bluetooth a un'unità trasmittente che sembra un piccolo walkie-talkie e, in effetti, lo è. Qualcuno sulla terraferma o su una barca può anche interrompere la musica per parlarvi, ma non potete rispondere (funzionalità interessante in caso di emergenza).

Il passaggio successivo è portare la musica, il programma di allenamento o la voce dell'allenatore alle vostre orecchie, il che avviene tramite conduzione ossea. Le cuffiette Zygo, infatti, vibrano appena davanti alle orecchie e da lì il suono raggiunge il vostro apparato uditivo. La qualità non è hi-fi, ma è buona e le orecchie rimangono libere di sentire ciò che vi accade intorno. Se volete spegnere l'audio ci sono dei pulsanti sulle cuffiette o, ancora meglio, potrete farlo dal vostro Apple Watch, che forse indosserete per poter rispondere a una chiamata mentre state nuotando. Non tutti penseranno che sia l'ideale ascoltare la musica o la radio mentre si fa un tuffo o un'immersione ai Caraibi. Ma visto che a me piace poter ascoltare Radio 4 ovunque, sono a favore dell'incontro tra i due mondi.

Una radio aumentata

Non è facile trovare una radio portatile DAB e FM con un audio davvero eccellente. Ed è ancora più difficile che funzioni anche come speaker Bluetooth e dispositivo Alexa. Eppure StreamR, dell'azienda britannica Pure, combina tutto questo in un design accattivante. Se siete a casa potrete ascoltare le vostre stazioni radio nazionali o locali preferite in alta qualità DAB o FM, mentre se siete all'estero potrete sentirle su internet tramite Alexa. E proprio perché è dotato di tecnologia vocale Alexa, StreamR è anche capace di darvi l'indicazione di cottura delle uova o aprire e chiudere le tende. In un'epoca di touchscreen e tasti soft-click, qui ci troviamo di fronte a un fantastico esempio di design steampunk: per accendere e spegnere StreamR, infatti, si spinge fisicamente verso il basso il corpo centrale, come un pistone in un cilindro. Un appunto: la modalità Alexa funziona solo se il vostro smartphone, con l'app Pure aperta, si trova nel raggio d'azione del Bluetooth – un fastidio minimo che non fa cambiare idea sulle altre sue qualità.