Gaetano Scirea, totem irripetibile di un’Italia che non c’è più di Maria Luisa Colledani

4' di lettura

Il paradosso di Gaetano Scirea è che più si allontana da noi, più è attuale, quasi necessario in questo calcio e in questa Italia. Il 3 settembre sono stati trent’anni da quel rogo sulla strada, tutta buche e cemento, fra Cracovia e Varsavia, ma il capitano della Nazionale e della Juventus è qui e ora perché il suo stare, in campo e fuori, l’ha reso immaginario collettivo. Forse perché unico e, purtroppo, irripetibile. Per avere un altro Scirea servirebbero l’Italia della rinascita che poggiava su valori solidi, aneliti alti e genitori che hanno pensato a costruire un uomo, non un calciatore. Oggi è difficile, quasi impossibile, ma Scirea è lì che ci guarda timido dalle fotografie, il naso adunco, il sorriso minuto e i silenzi eloquenti.

Per dribblare la retorica, si può partire dal fenomenale calciatore che era. In un’epoca in cui i più forti si gonfiano il petto con il palmares, Gaetano Scirea, nato a Cernusco sul Naviglio nel 1953 e morto nel 1989 in Polonia, in missione per conto della Juventus di cui era diventato viceallenatore, irrompe sulla scena con una bacheca stellare: 563 partite in bianconero (più di lui solo Alex Del Piero e Gigi Buffon), 36 gol segnati (un’infinità per un difensore), sette scudetti, due Coppe Italia, le quattro Coppe europee (Uefa, Coppa delle Coppe, Coppa dei Campioni e Supercoppa), il Mondiale per club, e il Mondiale, quello vero, quello delle notti magiche di Madrid. E poi soprattutto: zero espulsioni, zero squalifiche in sedici anni di carriera.

Faceva il libero, oggi diremmo il centrale. Era l’ultimo uomo fra i difensori e la porta, aveva personalità e coraggio per lasciare la sua area, alzare il capo e solcare i campi fino alla porta avversaria. Un marinaio sereno in gran tempesta, visione lucida di ogni angolo di campo e tecnica straordinaria, affinata sul campo della Serenissima, la squadra della parrocchia San Pio X a Cinisello Balsamo dove ha cominciato.

All’inizio è attaccante, spesso all’ala destra, è forte, fa un provino all’Inter (di cui era tifoso) di Peppino Meazza, ma quello decisivo è con l’Atalanta che lo trasforma in mezzala prima e in libero poi per una felice intuizione di Ilario Castagner. Nel 1972 esordisce in serie A con l’Atalanta a Cagliari, davanti a lui il monumento Gigi Riva non riesce a fare gol: finisce 0-0. L’Atalanta retrocede, Scirea continua a imparare. Da Heriberto Herrera, che lo allena in B, apprende l’importanza della preparazione atletica, moderno anche in questo.

Nel 1974 il grande balzo. Viene pagato 700 milioni di vecchie lire oltre ai cartellini di due giocatori e a una comproprietà. A trattativa finita, il presidente atalantino Achille Bortolotti dice al suo omologo Giampiero Boniperti: «Questo ragazzo te lo porto io personalmente a Torino. Che sia un campione, dovrà dimostrarlo; che sia un grande uomo, posso già garantirtelo». Scirea ha 21 anni. Al primo allenamento juventino, al vecchio Combi di Torino, lo accompagna il fratello Paolo: «Girammo tre volte attorno allo stadio, un po’ perché non trovavamo l’entrata, non c’eravamo mai stati, un po’ perché non trovava il coraggio, tutti quei campioni...».