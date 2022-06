Galaxy Book2 Series: prestazioni avanzate e totale sicurezza, ecco la ricetta di Samsung per il lavoro flessibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli ultimi due anni hanno confermato una tendenza già in atto: il lavoro del futuro sarà ibrido e fondato sulla possibilità di svolgere la propria professione anche da remoto e lontano dalla scrivania aziendale. La maggiore flessibilità nel modo in cui si utilizzano i personal computer per creare e condividere contenuti diventerà di conseguenza una priorità per molti utenti e con essa l'esigenza di essere connessi e il rischio di essere più esposti agli attacchi informatici. Le cyber minacce, nel corso del 2021, sono aumentate notevolmente sottolineando la necessità di utilizzare dispositivi in grado di garantire la totale integrità di dati, foto, video e contenuti.



La nuova serie Galaxy Book2 Series di Samsung è la prima line-up di notebook di classe consumer progettata per soddisfare i più recenti e severi standard di sicurezza del pc “secured-core” espressi da Microsoft e ad integrare le più avanzate soluzioni di protezione dell'identità digitale sulla piattaforma Windows 11.

Massima produttività mobile a zero rischi

La salvaguardia dai dati e della privacy di chi opera da una postazione remota è una priorità molto importante per Samsung. I notebook Galaxy Book2 Series offrono in tal senso i vantaggi della sicurezza tipica dei prodotti destinati a settori critici come la sanità o i trasporti in un design elegante e leggero (si va dagli 870 grammi agli 1,1 chilogrammi di peso per uno spessore massimo di 11,7 mm), comodo da portare sempre con sé e con la possibilità di connettersi in modo facile ed immediato alle reti mobili 5G, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6E. Un altro grande pregio di questi notebook è la durata della batteria, che arriva fino al limite delle 21 ore per poter trascorrere un'intera giornata in mobilità senza la necessità di attaccarsi a una presa di corrente; grazie al caricatore universale USB Type-C con ricarica ultra rapida, inoltre, i Galaxy Book2 Series possono alimentare ogni dispositivo mobile Galaxy eliminando la necessità di portare con sé un secondo caricabatterie.



I Galaxy Book2 Pro, in vendita in Italia con prezzi al pubblico a partire da 1.399 euro (il modello Galaxy Book2 Pro 360 con funzionalità S Pen entra a listino a 1.499 euro) dispongono degli ultimi processori Intel Core i7 e i5 di 12esima generazione, assicurando agli utenti la possibilità di lavorare ai propri documenti, di partecipare a video call e di accedere a servizi e piattaforme di entertainment in modo fluido e efficace. Grazie alla presenza webcam 1080p a risoluzione Full HD e a un più ampio campo di visione angolare, il feed video apparirà nitido durante ogni sessione di videoconferenza mentre la modalità Studio, aggiornata con una serie di nuove funzionalità come Auto Framing, mantiene l'utente perfettamente al centro anche quando ci si muove all'interno dell'inquadratura. I nuovi effetti di background e Face Effect, infine, permettono di rimuovere distrazioni visive dallo sfondo mettendo in risalto l'inquadratura principale dovunque ci si trovi.



Per completare l'esperienza delle attività video, i Galaxy Book2 Pro mettono a disposizione degli utenti display a tecnologia Amoled (da 13.3 e 15,6 pollici) in formato 16:9, certificati GREENGUARD e più luminosi e con una maggiore nitidezza rispetto ai modelli precedenti. Quanto al comparto audio, infine, il supporto delle tecnologie AKG e Dolby Atmos è sinonimo di suoni bilanciati a volumi più alti mentre il sistema di cancellazione del rumore basato su intelligenza artificiale blocca i rumori di fondo che possono essere fonte di distrazione per consentire all'utente di poter ascoltare chiaramente ogni parola.



Essere interconnessi senza soluzione di continuità



Un ulteriore fattore distintivo dei Galaxy Book2 Series è la grande varietà di esperienze connesse accessibili all'interno dell'ecosistema Galaxy. Grazie alla nuova Galaxy Book Experience, per esempio, gli utenti possono facilmente familiarizzare con il nuovo dispositivo e trasferire i contenuti come file, foto, impostazioni e altro dal vecchio PC al nuovo tramite la funzione Smart Switch. Con la funzione Single Sign-On legata al Samsung Account, invece, basterà inserire le credenziali una volta soltanto per avere immediatamente accesso alle applicazioni e ai contenuti del dispositivo e sincronizzare con il PC gli auricolari Galaxy Buds. Grazie all'interfaccia l'intuitiva One Book UI 4.0 e attraverso la procedura Galaxy Book Smart Switch, inoltre, si potranno spostare facilmente vecchi file, foto, impostazioni e altro dal vecchio notebook (anche di altri produttori) a quello nuovo e sentirsi immediatamente “a casa” con la stessa UI, le stesse app e i menu che già conoscono.



Galaxy Book2 Series offre quindi una varietà di aggiornamenti che renderanno l'utilizzo quotidiano del computer più fluido. Link to Windows / Microsoft Your Phone, che sincronizza lo smartphone Galaxy con il notebook, può oggi sfruttare la funzione Recent Apps, per far scorrere il cursore verso l'alto sulla barra delle applicazioni di Windows 11 e selezionare le applicazioni utilizzate più di recente da aprire direttamente sui loro desktop. Con Samsung Multi Control, invece, è possibile utilizzare la tastiera e il trackpad della serie Galaxy Book2 mentre si sta operando su un tablet Galaxy Tab S8, così da avere interazioni senza interruzione di continuità tra i due dispositivi.



La nuova serie di notebook, infine, può essere rapidamente localizzata in caso di smarrimento grazie alla funzione SmartThings Find (anche a computer spento) e può diventare un perfetto hub per i dispositivi compatibili con la piattaforma SmartThings, trasformandosi in un device intelligente per accendere le luci di casa, impostare la temperatura o controllare le telecamere di sicurezza, il tutto utilizzando una comoda dashboard.