Galbani compie 140 anni ma non smette di innovare: 10 prodotti nuovi ogni anno

Pur nel rispetto della tradizione casearia italiana, Galbani continua però a puntare con decisione sull’innovazione. Tutti i prodotti sono sottoposti a continui upgrading, sia nella formulazione (in chiave salutistica e per offrire sapori nuovi o consistenze sorprendenti) sia nel packaging, così come accade per tutti i formaggi e salumi prodotti negli altri quattro stabilimenti italiani di Galbani.

Il centro ricerche di Corteolona, il primo per dimensione sulle paste filate, lavora a oltre 80 progetti annui, con 1.600 test pilota e 650 prove industriali, i cui risultati vengono anche “esportati”, perché applicati negli stabilimenti all’estero che producono mozzarella fresca e per pizza. Ogni anno da quest’investimento in R&S nascono una decina di prodotti innovativi, che generano circa il 7,5% dei volumi di vendita del brand. Tra gli ultimi lanci ci sono la ricotta più cremosa e dolce, il Bel Paese di latte ovino e lo stracchino con la confezione fatta al 30% in plastica riciclata.

Un risultato quest’ultimo che si inserisce nel piano per la sostenibilità varato dal gruppo, in cui sono fissati tre obiettivi: lo sviluppo di packaging riciclabili, che richiedano meno materiale e più riciclato, il miglioramento del benessere animale grazie all’adozione del sistema ClassyFarm da parte di tutti i conferenti latte, e la progressiva riduzione delle emissioni, per arrivare al “carbon net zero” nel 2050. In parallelo Galbani lavora all’ottimizzazione dell’uso di acqua negli stabilimenti e all’aumento della produzione di energia fotovoltaica, con un investimento importante nel 2023 nello stabilimento di Corteolona, già al 90% in autoproduzione energetica.