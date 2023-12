Galileo e Hope, accordo su parchi eolici onshore in italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

La piattaforma paneuropea per le rinnovabili Galileo e Hope, azienda con sede tecnico-operativa a Bari che opera nella progettazione di impianti rinnovabili, hanno stretto un nuovo accordo di sviluppo congiunto per una pipeline di 300 megawatt di impianti eolici onshore in Italia.

Parchi su tutto il territorio

L’accordo prevede la progettazione di impianti eolici onshore su tutto il territorio nazionale e consolida la collaborazione tra le due imprese, già impegnate con le joint venture Lupiae Maris (525 megawatt) e Barium Bay (1.100 megawatt) nell’eolico offshore galleggiante nel Mare Adriatico.

Le istanze relative ad alcuni progetti, fanno sapere le due aziende, sono già state presentate alla Commissione Via nazionale. «La collaborazione con Galileo - afferma Michele Scoppio, ceo del gruppo Hope - si consolida e insieme vogliamo sviluppare ulteriori nuovi progetti che abbiano al centro, come sempre, le fonti rinnovabili».

Grandi spazi per l’eolico in Italia

Francesco Dolzani, business development director di Galileo in Italia, spiega che «l’eolico onshore rappresenta circa la metà dei 10 gigawatt di progetti che Galileo sta portando avanti in nove Paesi europei. Crediamo, in particolare, che questa tecnologia abbia ancora ampi spazi di penetrazione in Italia, come testimoniato dagli obiettivi dell’ultimo Piano nazionale Integrato per l’energia e il clima, che prevede 28 gigawatt al 2030, e dalla grande richiesta di energia da fonti rinnovabili da parte del settore industriale italiano».