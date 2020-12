Galleria Borghese, Bernini, Caravaggio e Hirst e l'ecosistema social

Canova, Paolina Borghese

Gli effetti del lockdown sul lavoro e sulle entrate museali?

Lo staff è costituito da circa 50 dipendenti tra amministrativi, curatori, funzionari e tecnici (organico Mibact ) e da circa 20 risorse per custodia e guardiania in “outsourcing”, in base ad appalti pubblici a rotazione. Abbiamo lavorato in smart working, con organizzazione a scacchiera per il 75%, con un 25% in sede a rotazione. Quanto più direttamente i bilanci sono legati alla bigliettazione, come nel sistema museale Usa, tanto più c'è una crisi drammatica (al MoMA hanno licenziato 180 persone). Per quanto ci riguarda anche tutti i servizi forniti da Ales (società in-house del Mibact) sono stati mantenuti. In generale, si può dire che quella parte del sistema italiano che non dipende solo dalla bigliettazione ha retto, ma è chiaro che l'impatto sulla promozione e valorizzazione è enorme. Siamo in fase di revisione dei conti proprio in questo periodo. Le perdite legate al primo lockdown ammontano a più di 600.000 €. Le entrate per eventi hanno subito una pesante riduzione.

Nel 2020, si è assistito ad un'interazione rinnovata dei cittadini coi musei e i siti culturali del loro territorio. Quale è il rapporto dei romani con la Galleria Borghese ed il parco?

È vero: lo riflette l'attività social della Galleria che, nel 2020, ha visto crescere la comunità del suo pubblico, particolarmente in primavera. È il terzo museo italiano su Instagram (118.000 followers), con un incremento del 400% su Facebook. Negli ultimi anni, il dibattito è stato quello di raggiungere il non-pubblico, quello “mobile” che non è determinato a compiere l'esperienza del museo. Non dobbiamo lavorare per chi è già motivato e in condizione di raggiungere le informazioni, ma soprattutto per gli altri. La funzione sociale del museo è qui. Va cambiato il tono, ma non la serietà della proposta. Il pubblico non deve sentirsi ignorante o incapace di comprendere le opere custodite all'interno. Il linguaggio scientifico degli studiosi slitta in secondo piano. Per capire meglio la collezione custodita nella Palazzina bisognerebbe ricostruire la sua unità coll'esterno del parco. I giardini storici ai lati, proprietà del Comune, sono gestiti da noi per manutenzione e visite guidate. Il Museo sarebbe favorevole, anzi è fermamente intenzionato a collaborare con tutti quanti vorranno integrare tra loro le parti di cui è composto storicamente questo insieme. Penso sia importante lavorare sui nuovi pubblici: spesso chi passeggia a Villa Borghese non sa cosa ci sia nella Palazzina. Piante, banner e siti in rete devono evidenziare il legame colle altre gallerie del barocco. Il mio sogno è che si veda la Galleria Borghese con visita guidata di parco e Uccelliere inclusi nel biglietto. Dai Propilei di Piazzale Flaminio fino al verde del parco, tutto potrebbe essere parte di un insieme oggi incompreso e frammentato nella memoria. Ricostruire il rapporto col giardino che ospita anche alcuni Musei del Comune (Museo Bilotti, Museo Canonica) è una potenzialità ancora inespressa. La mostra di sculture nel parco in corso è un esempio di quanto si è sin qui fatto per ricucire questi legami. Ma c'è molto da fare per una comunicazione istituzionale condivisa. Intanto in Galleria è stata razionalizzata l'area di accoglienza del pubblico nel Foyer, che include Biglietteria, Guardaroba, Caffetteria e Bookshop.

In alcuni paesi i Musei sono aperti (es. Usa). Da voi erano riavviate aperture serali e visite ai depositi nel sottotetto. Come restate vicini al pubblico?

Potenziando la comunicazione online. Con video e rubriche in arrivo sul sito, come “Siamo qui per voi/ We are here for you” in cui vari addetti museali approfondiscono un'opera o presentano mini-lezioni, dai mosaici romani incorporati nella decorazione (restauratrice Barbara Provinciali) alla Venere di Cranach, anche in coordinamento con altre gallerie barocche, come la Galleria Colonna (con la Maria Mancini di Carlo Maratta). Le opere hanno anche un valore ispirazionale per tanti pubblici, inclusi artisti, creativi, ricercatori, scrittori. Col lockdown molti musei hanno fornito online conoscenze meno fruite prima, dalle conversazioni col curatore alle passeggiate col direttore, dal museo Egizio di Torino ai Cocktail Curators della Frick Collection . O le splendide online exhibitions della Pierpoint Morgan Library , scientifiche nei contenuti ma anche attraenti. Credo che tutto questo darà risultati, portando a vedere gli originali. Sull'emergenza vissuta dai musei citerei i podcasts del Museo Getty, raccolti da James Cuno, presidente del Paul Getty Trust.

Prevede innovative forme di interazione musei-università?

Abbiamo ultimato le riprese in laser-scanner di tutte le superfici marmoree, che costituiranno la base di un progetto BIM (Building Information Modeling) col Dipartimento di Architettura dell'Università La Sapienza (Carlo Bianchini e Carlo Inglese). Si tratterà di un rilievo millimetrico e saremo il primo museo in Italia a farlo. La ricostruzione o modellazione BIM (tridimensionale) di tutto lo spazio interno, servirà per la gestione, la manutenzione, i restauri, e non solo per motivi di studio. Sarà strategica per il futuro in quanto consente di lavorare al Pc con un modello millimetrico della Galleria, ad esempio progettando e condividendo dove collocare dipinti, luci, ecc.

Musei tra narrazione, scientificità e innovazione, cos’altro?

Dopo molte sperimentazioni, il focus diventa non lo studio o l'approfondimento dell'opera ma gli interessi del visitatore. Senza rinunciare a funzione educativa e diffusione delle conoscenze, pur in senso ampio. Il pubblico non deve essere oppresso da un eccesso di nozioni o da ogni particolare dei restauri. Di recente abbiamo contribuito alle celebrazioni raffaellesche prestando alle Scuderie del Quirinale la “Dama col liocorno” di Raffaello ed effettuando una grande campagna diagnostica e di consolidamento della Pala Baglioni, appena rimontata e ricollocata. Per questo sono disponibili nuovi strumenti online. Non va mai dimenticata la funzione del museo di raccontare se stesso attraverso le opere e la sua storia. La Galleria Borghese racconta quella del Barocco romano e del collezionismo dei cardinal-nepoti. Non cogliere questi aspetti renderebbe i musei meno significativi, mentre noi dobbiamo farli diventare dei luoghi parlanti, che raccontino a tutti.