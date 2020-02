Galleria Vik, un rifugio d’arte contemporanea con vista su Milano Fra opere di Rodin e Schifano, il primo progetto europeo di Alexander e Carrie Vik punta su servizi innovativi come trattamenti in stanza e le tisane su misura firmate da un’erborista di Sara Magro

2' di lettura

Ricordate il Townhouse Galleria, il famoso hotel 7 stelle di Milano con ingresso in via Silvio Pellico e finestre affacciate sulla galleria Vittorio Emanuele II? L’ambizioso progetto d’inizio Millennio è tornato alle più sincere cinque stelle dopo un rinnovo totale e l’adozione di un nuovo concept. Lo stesso nome, Galleria Vik, allude alla location nel cuore della città, ma anche alla scelta di usare i cinque piani come spazio per una mostra collettiva di artisti riconosciuti ed emergenti.

I nuovi proprietari, Alexander e Carrie Vik, con altri sei hotel in Uruguay e Cile, sono infatti anche appassionati d’arte e nel loro primo retreat milanese, il primo urbano ed europeo, hanno realizzato uno spazio di design e di esposizione di alcuni pezzi importanti della loro vasta collezione.

Il filo conduttore è dichiarato già nella lobby: il Pensatore in bronzo di Auguste Rodin al centro, l’affresco contemporaneo di Alex Folla alle pareti. I lunghissimi corridoi, con dipinti appesi alle pareti, conducono alle 89 camere, diverse per décor con arredi antichi e storici di Gio Ponti, Franco Albini e Ico Parisi, e quadri, foto, sculture e opere site specific di 90 artisti contemporanei italiani, sudamericani e internazionali. Tra loro, Mario Schifano, il cinese Liu Bolin, Julian Lennon (figlio di John), la coppia russa Dubossarsky & Vinogradov, l'argentina Nina Surel, lo spagnolo Felipe Cardeña, la neopop Tomoko Nagao, Vicky Barranguet, Eduardo Cardozo, Fernando López Lage, Rita Fischer.

A parte il ristorante affacciato sull’Ottagono della galleria Vittorio Emanuele, e la pizzeria Dodici Gatti sul tetto, entrambi accessibili anche a chi non è ospite dell’albergo, l’hotel non offre il solito elenco di servizi di un hotel di lusso, come il centro fitness e la Spa, ma ha una selezionata lista di specialisti da prenotare a domicilio per fare massaggi, sistemare le sopracciglia, fare manicure e pedicure curatissimi, oltre a un’erborista che studia su misura tisane e rimedi naturali.

Galleria Vik Milano

Via Silvio Pellico 8

www.galleriavikmilano.com