Gallerie e fiere in espansione

La sede della galleria temporanea di Lehman Maupin ad Aspen in collaborazione con Carpenters Workshop Gallery

Lehmann Maupin a Taipei

L'americana Lehmann Maupin – con sedi a Hong Kong (dal 2013), Seul (dal 2017) e staff a Shanghai e Pechino – è già ben radicata in Asia: dal 26 giugno a metà agosto aprirà a Taipei uno spazio temporaneo, già segue due mostre di suoi artist nei musei locali, quella di Erwin Wurm al Taipei Fine Arts Museum e di Tony Oursler al Kaohsiung Museum of Fine Arts. “I collezionisti di Taipei sono sofisticati, ben informati e motivati. Hanno alle spalle una lunga tradizione di mecenatismo” ha affermato Rachel Lehmann. Lo spazio si troverà al piano terra di un hotel nei pressi di altre istituzioni locali quali Jut Art Museum, Fubon Living Art Space, Taishin Foundation for Arts & Culture eTaiwan Contemporary Culture Lab.

La nuova sede di Rosemarie Schwarzwälder a Vienna

Le nuove gallerie in Europa

Ma anche senza andare in Asia, altre gallerie si sono attivate per incontrare i collezionisti. Rosemarie Schwarzwalder lo fa attraverso un secondo spazio a Vienna con vetrina su strada, in un palazzo storico non lontano da quello già esistente. La prima mostra sarà dedicata a Sheila Hicks, un'artista pioniera nell'uso del tessuto nell'arte, della quale al momento sono in corso anche le mostre da Francesca Minini a Milano e da Alison Jacques a Londra, dopo le importanti retrospettive che le hanno dedicato diversi musei in tutto il mondo tra cui il Mak di Vienna e il Centre Pompidou di Parigi.

La nuova sede di Magnum Photos a Parigi

Anche Magnum Photos ha annunciato un'espansione: oltre a riaprire la galleria a Londra durante il London Gallery Weekend (4-6 giugno), inaugurerà nell'autunno 2021 una nuova location a Parigi, che includerà uno spazio al pianterreno con sale espositive e libreria. L'offerta, come oramai d'obbligo, verrà integrata con un programma digitale che includerà sia mostre online, che la vendita di edizioni. La prima mostra sarà dedicata all'indagine dello spazio domestico.

Il mix tra arte contemporanea, tribale e design proposto da Kamel Mennour, Galerie Kreo, Galerie Lucas Ratton e Galerie Jacques Lacoste a Saint‑Tropez

Con l'avvicinarsi dell'estate, invece, Kamel Mennour dà vita ad una collaborazione con altre gallerie all'interno dello spazio della Galerie Lucas Ratton in Saint‑Tropez. Insieme a Galerie kreo e Galerie Jacques Lacoste, le gallerie promuovono una mostra in cui mischiano arte contemporanea, arte tribale e design, proponendo un mix perfetto per le case dei ricchi frequentatori della Costa Azzurra. Nella capitale francese, invece, sbarcherà dagli Stati Uniti il prossimo settembre Mariane Ibrahim, una gallerista che in pochi anni si è affermata sulla scena americana come talent scout di artisti come Clotilde Jiménez e Amoako Boafo. Lo spazio di 400 mq su tre piani si troverà su Avenue Matignon e sarà il primo spazio dell'area dedicato all'arte della diaspora africana.

Arte e design insieme

Anche negli Usa le gallerie vanno alla ricerca dei collezionisti nei luoghi di villeggiatura: White Cube pianifica una sede ad Aspen da luglio a settembre, dopo che in passato ha seguito la stessa strategia in Florida. Stessa destinazione per Lehman Maupin, che avvia una collaborazione con Carpenters Workshop Gallery per combinare arte e design in un pop-up space estivo e soddisfare a pieno le esigenze decorative della clientela. La galleria brasiliana Mendes Wood, in collaborazione con la galleria Blum & Poe e la fiera Object & Thing, hanno installato arte e design nella villa modernista a Ossining, nello stato di New York, dell'architetto Gerard Luss, noto per la sede di Time e Life su Avenue of the Americas a New York. Nel weekend Mendes Wood ha inaugurato anche la sua seconda iniziativa in Italia nella storica Villa Era in provincia di Biella con una personale di Matthew Lutz Kinoy e una collettiva dedicata a Mirella Bentivoglio, Anna Bella Geiger, Nedda Guidi, Clemen Parrocchetti e Rosana Paulino.