Gallerie e rassegne sempre più green: si ripensano mostre e viaggi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

“Nel 2020, una nostra mostra spedita in America via aereo, ha avuto un impatto ambientale di 122 tonnellate di Co2. Se avessimo inviato tutto via nave, ci saremmo fermati a 8,2”. Camilla Bove, gallery associate di Thomas Dane Napoli e co-fondatrice di Gallery Climate Coalition Italia, parte dai numeri per raccontare che il percorso verso una maggiore sostenibilità è lastricato di singole azioni. Il mondo dell'arte non è certamente uno dei settori più inquinanti, ma è questa una buona ragione per continuare a operare senza tener conto del proprio impatto sul pianeta? L'associazione no profit Gallery Climate Coalition nasce nel 2020 per rispondere con strumenti concreti a una crescente sensibilità sul tema da parte di singoli galleristi, manifestazioni, artisti e oggi conta oltre 800 membri di 20 Paesi. L'ultima sua ramificazione è la sezione italiana, l'unica nazionale (prima sono nate GCC Berlino e Los Angeles) che conta fra i fondatori Cardi Gallery, Gagosian, Galleria Continua, Kaufmann Repetto, Miart, Thomas Dane Gallery.

Art Market 2022 di Art Basel e Ubs evidenzia come l'impronta di carbonio del mondo dell'arte sia fra le 10 grandi preoccupazioni dei collezionisti. Secondo il report, il 70 per cento ha pensato a opzioni green per acquistare opere o gestire la propria collezione (rispetto al 59 per cento del 2019) e oltre il 64 per cento ritiene essenziale o prioritario ridurre i viaggi personali verso mostre, fiere ed eventi. Ecco perché è interessante chiedere a Camilla Bove come tradurre la preoccupazione in azione. «Se c'è disponibilità da parte del collezionista ad aspettare l'opera, si possono organizzare i trasporti in modo più efficiente tramite groupage e, se oltreoceano, su un carico navale. Stiamo portando avanti questa opzione in collaborazione con Christie's International, membro di GCC, che fa partire carichi da New York alla Gran Bretagna. Il risparmio di COo2 è immenso».

Loading...

The developed seed (organizing a system that can continuously construct itself), copperversion- sequence 497” (2022), di Loris Cecchini. Donata dall'artista a GCC Italia nel contesto dell'ultima edizione di Miart, il ricavato è andato a sostenere il lavoro dell'associazione. GCC Italia ha partecipato attivamente a Miart con un proprio stand in cui è stato dimostrato l'uso del calcolatore di carbonio, si è discusso di pratiche di spedizione sostenibile, viaggi e imballaggi.

Al secondo posto fra le azioni più inquinanti, dopo i trasporti e prima dell'energia, Bove indica i viaggi e suggerisce due spunti di riflessione: «Serve lavorare con un approccio locale. Per esempio, cercare di evitare che un collezionista americano vada a Basilea ad acquistare un'opera di una galleria presente anche in Usa. Come? Includendolo in presentazioni pre-fiera. Poi serve ripensare la programmazione delle mostre. I group show sono molto impattanti rispetto alle personali, e averne più di due all'anno pone la galleria in una posizione scomoda». Queste informazioni arrivano dal carbon calculator elaborato da GCC, presente sul sito e a disposizione di tutti, e dalla Sustainable Shipping Campaign lanciata a giugno. Entrambe consentono di avere una panoramica reale sui consumi della singola galleria per arrivare a ridurre del 50 per cento le emissioni entro il 2030. «Se non si ha uno studio del proprio business prima di iniziare a fare tagli, si rischia di disperdere energie e fondi. Per esempio, il packaging ha il suo peso, ma molto minore rispetto alle prime tre voci più inquinanti».