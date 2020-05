Gallerie e viadotti, slalom tra le limitazioni alla viabilità

Sull’A26 il viadotto Gorsexio ha un impalcato in buone condizioni, ma va verificato se regge il carico “sbilanciato” causato anche dalle barriere laterali di sicurezza Integautos, che fungono anche da antirumore e sono finite nella bufera a dicembre perché non hanno certificazioni ed erano state montate non correttamente. Di qui l’ordine di smontarle o abbassarle, in attesa dell’ok a una versione perfezionata, atteso in questi giorni. Nel frattempo, nei tratti rimasti con barriera ridotta ci sono state proteste dei residenti, per il rumore: è accaduto, per esempio, a Recco. Aspi riuscirà comunque a evitare conseguenza più gravi perché il piano antirumore va completato entro il 2021.

Ma è sull’A7 che si vedono di più gli effetti della vetustà, tra cui l’esilità delle strutture rispetto ai pesi dei veicoli moderni e alla quantità di traffico: la carreggiata verso Milano non è altro che la camionale degli anni Trenta. Così Migliorino ha consigliato un’analisi costi-benefici (attualmente in corso), per valutare se non sia meglio ricostruite ex novo il Coppetta e lo Scrivia.

Situazione analoga sull’A6, che ha 157 viadotti (Piemonte compreso) e soffre di ritardi manutentivi: per gli anni in cui Aspi cercava un acquirente, trovato nel 2012 nel gruppo Gavio.

Per le gallerie, la partita è su due fronti: strutturale e di adeguamento (fuori tempo massimo e non di rado non definitivo) alle norme Ue di sicurezza antincendio. Sono in corso varie ispezioni con chiusure notturne e si va verso la validazione del metodo Aspi da parte del Mit. A volte si trovano situazioni su cui intervenire con urgenza e la chiusura si protrae oltre la nottata.