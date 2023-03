Galleristi di padre in figlio, come cambia il mestiere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Di padre in figlio difficile tramandare una professione come quella del gallerista. Eppure, sono tante le storie che hanno traghettato le gallerie dal 900 al secondo millennio. Da Giorgio Marconi a Giò, da Roberto Casamonti ai figli Ursula e Michele (Tornabuoni Arte), da Massimo Minini, che quest'anno celebra 50 anni di attività, alle figlie Francesca ed Alessandra, da Massimo Di Carlo a Filippo, pronipote d'arte (galleria dello Scudo), da Marilena Bonomo alle figlie Valentina e Alessandra, da Franco Calarota ad Alessia (Galleria d'Arte Maggiore), da Renato Cardi a Niccolò, da Bruno Lorenzelli senior a Matteo (galleristi da tre generazioni) e altri ancora. Anche all'estero incontriamo nuove generazioni di galleristi: Lucas Zwirner, figlio di David e nipote di Rudolf (che nel 1967 cofondò la prima fiera d'arte Art Cologne) ha lanciato la casa editrice David Zwirner Book, ampliando l'attività di famiglia, nata in Germania e affermatasi a New York e in altre tre città e a breve a Los Angeles. La Lisson Gallery, fondata da Nicholas nel 1967, è ora gestita dal figlio Alex.



Dall’Italia all'estero

In Italia sono tanti oggi i figli d'arte che hanno una propria galleria o lavorano in quella paterna. In alcuni casi, il figlio ha lavorato con il padre fin dall'inizio, acquisendo le competenze necessarie per gestire l'attività. In altri, i figli e le figlie continuano l'attività di famiglia aprendo spazi in città internazionali. Ursula e Michele Casamonti hanno lasciato la galleria di Firenze per intraprendere nuove esperienze rispettivamente a Londra e Parigi, sempre in continuità con la promozione dell'arte italiana tra gli anni '50 e '80 del secondo Novecento, e ora si apprestano ad aprire il nuovo spazio a Roma. A Torino Giovanni e Anna Pia Mazzoleni hanno fondato nel 1986 la galleria per evolvere la loro collezione e poi i figli Davide e Luigi hanno aperto la galleria di Londra proseguendo nella divulgazione dei protagonisti del 900 italiano. Anche i figli di Emilio Mazzoli a Modena (è stato il primo gallerista a esporre Basquiat in Italia) Mario e Augusto hanno aperto nel 2009 a Berlino una nuova galleria di arte emergente. Giò Marconi ha trasformato quello che era un cenacolo per gli artisti italiani in via Tadini nel palcoscenico milanese dell'arte internazionale. Nicolò Cardi dopo l'esperienza al fianco del padre a Milano ha fondato nel 2015 lo spazio a Londra. Per tutti l'arte italiana storicizzata del 900 è una bandiera da tenere alta in Italia e all'estero. Certamente, la continuità di una galleria può rappresentare un vantaggio competitivo, spesso lavorando anche agli archivi degli artisti, poiché la clientela fedele si aspetta di trovare gli stessi valori e lo stesso livello di qualità nell'arte esposta dopo il cambio di gestione.

Le nuove tecnologie

«Continuare, innovando» è la regola delle nuove generazioni in galleria. Per Filippo Di Carlo della Galleria dello Scudo di Verona, «rimane salda la strada aperta da mio padre Massimo, basata su rigore scientifico e serietà, sulla quale si innestano nuovi modi di lavorare». Certamente la tecnologia ha imposto un cambiamento. «Mi è capitato di vendere un quadro via Whatsapp» racconta Filippo Di Carlo; «con l'accelerazione sono cambiati rituali e tempistiche. Il mercato si è aperto, ci sono competitor più aggressivi, per restare nel giro, talvolta, devi forzare il protocollo». E le nuove generazioni del moderno hanno anche un'altra problematica non indifferente: la scarsità di beni. «Quando vendi un'opera devi essere sicuro di poterla sostituire con un'altra della stessa qualità: ne va dell'immagine della galleria».

Generazioni di artisti in dialogo

La chiamata alla contemporaneità spinge le nuove generazioni a creare nuove sinergie. Alessia Calarota di Galleria d'Arte Maggiore di Bologna ha portato avanti il dialogo tra storia e presente iniziato dal padre Franco, scomparso nel 2022. «Voglio rendere più glamour lo storico, più attrattivo il 900 italiano. I miei genitori hanno iniziato dialoghi tra artisti come Morandi e Spalletti, io proseguo con de Chirico e Vezzoli, o Morandi e Beuys. Da quando sono entrata nella galleria nel 2008 ho alimentato anche la comunicazione e l'apertura a nuovi mercati partecipando a fiere in Asia e Usa» dice. «Credo di avere una capacità di resilienza che in passato non era necessaria; ora devi prevedere il futuro».

Costruire nuovi rapporti

Portare la galleria in Asia è il compito affidato ai figli di Umberto Di Marino di Napoli, Enzo e Giosuè. Proprio in questi giorni la galleria è stata per la prima volta ad Art Basel Hong Kong. «I rapporti lì sono ancora tutti da costruire» spiega Giosuè, «per cui si è presentata l'occasione che lo facessimo noi». I fratelli Di Marino si sono lentamente innestati nel rapporto molto personale con gli artisti della galleria, fortemente legata alla figura paterna. Il cambiamento ha riguardato anche l'architettura informatica della galleria, il database delle opere e i social. «Le nuove generazioni dovrebbero prendere forza da ciò che è stato, mantenendo l'autenticità dei rapporti con artisti e professionisti, così come la cura rivolta al collezionista» sostiene Cecilia Gaburro, dal 2020 nella galleria nata nel 1995 a Verona per iniziativa del padre Giorgio e oggi anche a Milano, «ma anche guardare ai costanti cambiamenti da cui il settore dell'arte non è esente».