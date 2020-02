Galles-Snowdonia

Snowdonia (Credits Holidu via Pixabay)

Il parco nazionale più popolare d’Europa si trova in Galles ed è davvero spettacolare: Snowdonia non è solo il parco nazionale più antico del paese, ma ospita anche la montagna più alta, il Monte Snowdon, e il lago più grande, il Lago di Bala. Il paesaggio lussureggiante si estende su 2mila chilometri quadrati, tra catene montuose, laghi limpidi e tanta aria fresca. Non vi piacciono molto le lunghe escursioni e gli impegnativi tour in montagna, ma volete vivere l’impressionante paesaggio dal punto più alto? Nessun problema, basta prendere l’unica ferrovia pubblica a cremagliera del Regno Unito fino alla vetta di 1.085 metri del Monte Snowdon. La locomotiva a vapore parte da metà marzo a fine ottobre e supera un dislivello di circa mille metri.