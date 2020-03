Galli: «Ora la scommessa è curare i positivi liberando gli ospedali» Chi è malato deve avere possibilità di quarantena diverse da quelle dell’abitazione e rendere disponibili i letti per i casi più gravi di Francesca Cerati

Diretto e concreto. Massimo Galli, direttore e responsabile Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, nella sua veste in prima linea di direttore medico, di clinico e di ricercatore ha una visione a tutto campo della Covid-19.

Partiamo dai dati, quanto sono attendibili se ogni Paese ha un proprio sistema di rilevamento?

I dati sono diversi a seconda di come vengono generati. Se si eseguono campagne di rilevazione di massa, indipendentemente dai sintomi, si hanno certi numeri e certe percentuali di letalità, se genera un dato che invece ha un denominatore fatto solo di malati seri chiaramente avrà risultati diversi.

Ampliare i tamponamenti farebbe più chiarezza sui numeri reali di letalità?

Io sono tra quelli che fin dall’inizio ha polemizzato su questo discorso. Attenzione, test solo ai fortemente sintomatici, corrisponde a trovarci con un tasso di letalità che sarà tra i più alti nel mondo. Detto fatto.

Ma quali sono gli ostacoli?

Abbiamo investito e lavorato molto affinché gli ospedali potessero essere in grado di rispondere all’emergenza e abbiamo fatto i tamponi alle persone con sintomi perché non eravamo in grado come sistema di farne di più. Ora serve un intervento di tipo territoriale con iniziative che consentano di avere più possibilità diagnostiche in situazioni periferiche agli ospedali, per non concentrare la gente ai pronto soccorso se non c’è la necessità di farlo.

In pratica?

Vanno aiutati coloro che sono a casa con l’infezione. Il distanziamento sociale non vuol dire una lontananza del sistema sanitario, degli apparati dello Stato e della Regione che devono invece essere nelle condizioni di stare vicino alle persone. Questa è la scommessa per poter delimitare l’azione del virus. Chi è positivo deve avere delle possibilità di quarantena diverse da quelle delle abitazioni e liberare i letti in ospedali per i casi più gravi. Quindi bisogna anche decidersi ad avere strutture che possano ospitare le persone malate non ospedalizzate.