Gamberale: «Tlc, con la corsa al telelavoro servirà la rete unica» L’ex ad di Tim: «Il governo ha deciso e i manager sono quelli giusti: è ora di chiudere il dossier» - «Dalla fusione tra Telecom e Open Fiber più potere decisionale allo Stato » di Antonella Olivieri

(IMAGOECONOMICA)

Vito Gamberale, notoriamente, non è uno che le manda a dire. In questa intervista l’ingegnere abruzzese - che è stato alla guida della Telecom quando ancora si chiamava Sip, primo ad dell’operatore mobile Tim, promotore del fondo F2i e oggi presidente e cofondatore di Iter Capital partners che si occupa di investimenti infrastrutturali - spiega perché la rete unica s’ha da fare.

Nel decreto Cura Italia era spuntato un emendamento della Lega che impegnava il Governo a presentare un piano per la rete unica, poi di fatto è stato lasciato cadere. Può essere una soluzione se le due aziende non si mettono d’accordo?

Quali sono gli esempi al mondo di due reti di tlc? C’è stato un tentativo in Nuova Zelanda e un altro tentativo maldestro in Australia, poi fallito. La rete duplicata non esiste né in Europa, nè in alcun Paese asiatico avanzato, e sotto questo aspetto ci metto anche l’India, insieme alla Cina, Singapore, Hong Kong, Corea del Sud: nessuno ce l’ha. Negli Usa tre operatori si sono divisi gli Stati. Ma lì ci sono 300 milioni di abitanti, che mediamente quindi servono 100 milioni di abitanti a testa. Stiamo parlando di una cosa che non esiste al mondo. Vogliamo essere tolemaici perché non ci sta bene Copernico? I profeti del pluralismo della rete si attaccano ad argomenti “formali” relativi alla regolamentazione o al mercato. Ma io dico: al vertice di Telecom e Enel ci sono due manager veramente tra i migliori del Paese. Come recentemente ha scritto lei, il primo, giustamente, ha una visione di rete unica; il secondo, anch’esso giustamente, attende una proposta e la condivisione dello Stato, che è l’azionista.

E il Governo?

Anche il Governo è per la rete unica: i principali attori hanno una visione convergente. E poi, terrei separati i suddetti manager di vertice dei due gruppi da quelli coinvolti a livello di società operative. Spesso ci sono visioni personali che non coincidono necessariamente con quel che serve al Paese. Gli effetti della sciagurata modifica all’articolo quinto della Costituzione li vediamo oggi, a distanza di quasi vent’anni, con la Babele sanitaria. Non vorrei assistere anche in questo campo alla replica dello scempio del passaggio da amministrazione centrale a pluralità di soggetti, dove poi ognuno interpreta a modo suo.