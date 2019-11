Gambero Rosso: la guida compie 30 anni e si rinnova <b>In quest'edizione è stato cambiato il sistema di valutazione, ancora in centesimi, ma diminuendo l'importanza della cucina – da 60 a 50 – a vantaggio della sala che è passata da 20 a 30. Il re rimane Niko Romito con un punteggio 96/100</b> di Maurizio Bertera

A trenta anni dalla prima edizione, la Guida ai Ristoranti d'Italia del Gambero Rosso festeggia un compleanno importante, confermando il buon momento della nostra ristorazione e osservando attentamente l'evoluzione in ogni settore. Nel 1991, anno in cui venne realizzata la prima edizione, vennero recensiti 966 locali, dieci dei quali si guadagnarono le Tre Forchette. Per la cronaca tre lo sono ancora oggi: Enoteca Pinchiorri a Firenze, Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio e Don Alfonso a Sant'Agata dei Due Golfi.

I criteri: aumenta il peso della sala e diminuisce la cucina

30 anni dopo, per l'edizione 2020, sono ben 2685 i posti esaminati e 35 sono Tre Forchette, ossia il top del settore. Non è solo questione di numeri, ma di un mondo che è cambiato in meglio. A partire dal concetto che il ristorante deve essere un'esperienza complessiva, in quest'edizione è stato cambiato il sistema di valutazione, ancora in centesimi, ma diminuendo l'importanza della cucina – da 60 a 50 – a vantaggio della sala che è passata da 20 a 30. Per la cantina si è rimasti a 20 come valore massimo. Questo ha reso ancora più difficile restare o entrare nell'èlite delle Tre Forchette. Ed è stata per questo creata una nuova segnalazione: le Due Forchette Rosse per segnalare i locali pronti al salto di qualità.





Tre Forchette: chi entra, chi esce

Partiamo quindi dai Tre Forchette: rispetto allo scorso anno non ci sono più Ilario Vinciguerra a Gallarate, Colline Ciociare ad Acuto, La Siriola dell'Hotel Ciasa Salares a San Cassiano (chiuso) e Imago dell'Hotel Hassler a Roma. L'unico nuovo Tre Forchette dell'edizione 2020, l'Idylio del Pantheon Hotel, ha una storia legata proprio all'Imago: lo chef Francesco Apreda lo aveva lasciato nel febbraio 2018, dopo 16 anni di lavoro, per trasferirsi nella nuova struttura, sempre nella Capitale. In sei mesi è tornato ai vertici. Il podio delle Tre Forchette ha perso solo uno dei tre locali che nel 2019 erano appaiati al secondo gradino: ora ci sono con 95/100 Osteria Francescana a Modena e La Pergola dell'Hotel Rome Cavalieri nella capitale perché Le Calandre di Rubano ha perso un punto.

Non è cambiato il re, ossia Niko Romito, che mantiene il suo Reale a Castel di Sangro a 96/100 sfiorando le perfezione in ogni elemento: 49 per la cucina, 18 per la cantina, 28 per il servizio e un bonus di punto per il rapporto tra formazione e impiego nelle cucine, una delle visioni imprescindibili nell'impegno dello chef abruzzese.