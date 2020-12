Gamenet compra Lottomatica Scommesse e Videolot. Primo operatore italiano del mercato del gioco legale Gamenet acquisirà da Igt, per 950 milioni di euro, Lottomatica Scommesse e Lottomatica Videolot Rete. Nasce il primo operatore italiano del mercato del gioco legale

Gamenet acquisirà da Igt, per 950 milioni di euro, Lottomatica Scommesse e Lottomatica Videolot Rete. Nasce il primo operatore italiano del mercato del gioco legale

Nasce il primo operatore italiano del mercato del gioco legale, attivo in tutti i principali segmenti di attività, dal gaming online alle scommesse sportive, agli apparecchi da intrattenimento. Gamenet Group e International Game Technology (Igt) hanno raggiunto un accordo nel quale la prima società acquisirà da Igt il 100% di Lottomatica Scommesse e di Lottomatica Videolot Rete, tra gli operatori leader nel mercato italiano dei giochi online, delle scommesse sportive e delle gaming machines. L'acquisizione si perfezionerà nella prima metà del 2021, dopo le autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Antitrust.

Con questa operazione - è scritto in un comunicato delle due società - il Gruppo Gamenet diviene dunque la maggiore realtà del settore del gioco pubblico italiano e uno dei principali attori del mercato europeo, con ricavi ed Ebitda aggregati pro forma rispettivamente pari a circa euro 1,6 miliardi e circa euro 370 milioni per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

L'operazione valorizza le società cedute a un enterprise value di circa 1.1 miliardi di euro. I business ceduti hanno generato circa 207 milioni di adjusted Ebitda aggregato nel 2019, posizionando l'operazione nella fascia superiore del range di valutazioni raggiunte dai più recenti benchmark italiani. Il valore della cessione è di 950 milioni di euro, con 725 milioni di euro pagabili al closing, 100 milioni di euro il 31 dicembre 2021 e i restanti 125 milioni di euro il 30 settembre 2022. I pagamenti dilazionati non sono soggetti a ulteriori condizioni rispetto al closing e sono garantiti da una lettera di impegno del patrimonio netto da parte dei fondi gestiti da Apollo. Igt utilizzerà i proventi netti dell'operazione principalmente per ridurre il suo debito.

L’azienda – è spiegato – «potrà mettere a fattor comune know-how ed esperienze condivise grazie all’ingresso di attività di grande valore e ricche di storia e competenze come quelle provenienti da Lottomatica, e assicurare così standard di qualità e di sicurezza ancora più elevati».

«Siamo da sempre impegnati a fornire ai nostri clienti prodotti ed esperienze di consumo eccellenti e sicure», ha commentato l’amministratore delegato del gruppo, Guglielmo Angelozzi. «Attraverso questa acquisizione, la qualità degli asset e delle persone provenienti da Lottomatica rafforzerà ulteriormente le già straordinarie capacità operative del Gruppo Gamenet, il suo capitale umano ed il portafoglio dei brand. Restiamo impegnati a supportare il nostro bouquet di marchi, senza eguali nel mercato italiano e rimarremo sempre concentrati sulla qualità dei nostri prodotti e servizi e sulla crescita del nostro business e di quello dei nostri partner».