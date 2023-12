Games Workshop crolla a Londra dopo l'aggiornamento sui conti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Games Workshop in difficoltà alla Borsa di Londra (FT-SE 100), dove i titoli del gruppo delle miniature da gioco sono arrivati a perdere oltre il 7%. La società, nota soprattutto per la saga Warhammer 40.000, ha annunciato che l'andamento commerciale «dall'ultimo aggiornamento in settembre» è stato «in linea con le previsioni».

Il cda prevede che il semestre chiuso il 26 novembre possa registrare, ai tassi di cambio attuali, ricavi core ad almeno 235 milioni di sterline (contro i 212,3 milioni dello stesso periodo dell'esercizio 2022-2023). I ricavi da licenze sono attesi a 12 milioni di sterline (da 14,3), mentre il risultato operativo core è stimato ad almeno 82 milioni di sterline (da 70,7 un anno prima) e quello legato alle licenze a 11 milioni (da 12,9).

L'utile prima delle imposte, infine, è visto ad almeno 94 milioni di sterline (da 83,6 milioni). In aumento la quota che sarà pagata ai dipendenti nell'ambito del piano di «profit share»: 2.500 sterline a testa in dicembre per 7,5 milioni totali nel 2023-2024, a fronte dei 4,5 milioni del 2022-2023. I dividendi saranno pari a 64,2 milioni di sterline contro i 54,2 milioni di un anno prima. I conti definitivi del primo semestre sanno pubblicati il 9 gennaio.