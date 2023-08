Gamescom 2023, tutto quello che c’è da sapere in cinque trailer (e videogiochi)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalla Opening Night Live (ONL), lo show di apertura della Gamescom di Colonia organizzato da Geoff Keighley e dedicato alle novità in arrivo dal panorama videoludico agli annunci di sviluppatori e produttori di videogiochi. Ecco una selezione di trailer e foto dell’evento più importante in Europa dedicato al videogioco. L’ordine è casuale.

Starfield – Official Live Action Trailer

Starfield, il più atteso

Anche perché oramai ci siamo davvero. Il simulatore di esplorazioni spaziali per Pc e Xbox uscirà il 6 settembre. Lo sviluppo è iniziato nel 2015 ma l’idea a Todd Howard ha 10 anni. L’opera di Bethesda si preannuncia come una delle esperienze videoludiche più coinvolgenti di sempre. Quello sopra è l’emozionante trailer cinematografico live-action.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — New Ways to Play

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Il Dlc di Cyberpunk arriva il 26 settembre. Moltissime le novità nella forma e nella sostanza. Nuove abilità, nuovi veicoli e nuovi impianti. Alcune di queste feature arriveranno gratuitamente per tutti i giocatori, anche su console current gen.

Mortal Kombat 1 - Official Rulers of Outworld Trailer

Il trailer più folle di tutti i Mortal Kombat

Il co-creatore di Mortal Kombat Ed Boon lo ha definito il “trailer più folle” di tutti i Mortal Kombat. E dopo averlo visto è complicato dargli torto. Mortal Kombat 1 uscirà per Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC, e Xbox Series X il 19 settembre. Se non amate gli splatter non è una visione per voi.