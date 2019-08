Gamescom, cresce la presenza italiana di EnricoNetti

2' di lettura

Sono 19 le software house italiane, contro le 14 della passata edizione, che da oggi esporranno i loro videogiochi al Gamescom 2019 di Colonia, la più grande manifestazione dedicata all’intrattenimento digitale in Europa.

Nell’ambito del padiglione Italia le aziende si presentano sotto l’egida «Games in Italy» con il supporto del ministero dello Sviluppo Economico, l’Ice e Aesvi, l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia. Complessivamente sono visibili una trentina (+10 sull’anno precedente) di titoli oggi in fase di sviluppo per console, smartphone, pc, piattaforme online, con funzionalità per la realtà aumentata e la virtuale. I generi sono i più vari, dall’avventura alle corse, dall’azione ai puzzle e la simulazione per finire con i prodotti educativi e didattici.

«L’industria italiana dei videogioghi ha un potenziale di crescita molto significativo e crediamo possa arrivare a competere con i grandi player mondiali - spiega Maria Ines Aronadio, direttore dell’ufficio di Coordinamento promozione del Made in Italy di Ice Agenzia -. Per questo nei programmi promozionali il settore ha assunto una rilevanza in continua crescita».

In Italia sono attivi 125 studios, di cui la metà ha meno di tre anni , con circa 1.100 dipendenti. Sulla presenza italiana al Gamescom 2019 Thalita Malagò, direttore generale di Aesvi ricorda che «l’industria sta crescendo, il respiro internazionale contraddistingue sempre di più le nostre produzioni. L’auspicio è che il settore continui questo percorso di crescita con l’obiettivo di emergere e conquistare un posto di rilievo nello scenario competitivo internazionale». I titoli in sviluppo nascono soprattutto per i dispositivi mobili e il web ma negli ultimi due anni le aziende italiane si sono specializzate anche nei prodotti per console e pc. Ultimamente è cresciuta l’attività verso i titoli educativi per le aziende anche in chiave marketing, formazione e ricerca del personale.