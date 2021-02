GameStop &Co., per i fondi hedge un buco da 40 miliardi Dopo una settimana di “battaglia finanziaria” tra millenial traders e fondi speculativi si amplia il rosso potenziale degli hedge di Vito Lops

Dopo una settimana di "battaglia finanziaria" tra millenial traders e fondi speculativi si amplia il rosso potenziale degli hedge

Nel weekend i due eserciti sono in trincea. Ma da lunedì la battaglia sul titolo GameStop, con ogni probabilità, ripartirà. Nel frattempo – al termine di una settimana incredibile, in cui millennial traders e fondi hedge si sono affrontati senza posa a colpi di call, put, tweet e blocchi al trading – è tempo di fare la conta dei primi danni. Considerando che il prezzo è ancora alle stelle (ha chiuso a 325 dollari, ovvero a +1.625% da inizio anno) i feriti per ora si contano dal lato dei fondi che...