GameStop e la strana alleanza tra Elon Musk e Alexandria Ocasio-Cortez contro gli short seller Alcune società di brokeraggio hanno deciso di fermare l'acquisto dei titoli di GameStop dopo i forti rialzi delle scorse settimane

La folle altalena del titolo GameStop a Wall Street fa nascere anche strane alleanze. Come quella tra Alexandria Ocasio-Cortez, deputata democratica portabandiera dell’ala di sinistra e anti-establishment del partito di Biden, e il fondatore di Tesla Elon Musk.

Entrambi infatti si sono schierati con i piccoli investitori che hanno fatto schizzare in alto il titolo della catena di videogiochi e contro i grandi fondi di Wall Street specializzati nelle vendite al ribasso (short selling).

Le forti prese di posizione espresse via Twitter da Musk e Ocasio-Cortez seguono la decisione di alcune piattaforme di trading online di fermare l'acquisto dei titoli di GameStop dopo i forti rialzi delle scorse settimane dovute a un'azione coordinata di piccoli investitori raccolti su un forum di Reddit, l’aggregatore di social news e forum di discussione molto popolare negli Stati Uniti.

Robinhood markets, Webull Financial e Interactive Brokers hanno limitato l'accesso al trading delle azioni della catena di negozi di videogame che gioveì a Wall Street ha vissuto una seduta mozzafiato chiusa con un ribasso del 44% e oscillazioni folli tra un minimo di 112 dollari e un massimo di 483 nel giro di poche ore. Nell'ultimo mese il titolo è cresciuto del 335% e anche la giornata di oggi, venerdì 29 gennaio, si preannuncia da «montagne russe» dopo che Robinhood ha annunciato di aver ottenuto un miliardo di finanziamento che gli consentirà di riprendere il trading su GameStop e altri titoli «caldi» (qui l’andamento del titolo).

Le tre società di brokeraggio avevano fatto sapere giovedì che avevano deciso di limitare le negoziazioni dei titoli. In un post sul suo blog, Robinhood ha scritto che le transazioni su alcuni titoli, tra cui oltre a GameStop, figurano Amc, BlackBarry, Bed Bath & Beyond, Express Inc e Nokia, sono state fermate. Tutti questi titoli sono stati oggetto delle stesse tendenze rialziste nelle ultime settimane. Stessa cosa per Interactive Brokers, che in un tweet ha annunciato la chiusura delle contrattazioni di questi titoli a causa della “straordinaria volatilita' dei mercati”. Sempre su Twitter, Webull ha scritto che “non permetterà più ai clienti di aprire nuove posizioni” su questi titoli, imputando alla “volatilita' estrema” delle azioni la decisione.