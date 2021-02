GameStop, ora interviene Yellen. Summit con le authority Usa Il segretario al Tesoro incontrerà fra gli altri i numeri uno di Fed e Sec. Sul titolo (ieri +12%) la battaglia con i fondi hedge è ancora in corso di Vito Lops

Il caso GameStop arriva ai piani alti della politica. Il neo segretario al Tesoro Janet Yellen - ex governatore dalla Federal Reserve - ha convocato un incontro con le autorità dei mercati finanziari per parlare della recente volatilità sul titolo della catena di videogiochi e sulle altre “meme stocks”, come vengono definite dagli utenti della community di Reddit, Wallstreebets, quelle azioni su cui i millennial traders stanno attuando la strategia dello shoort squeeze, con l’intento di mettere all...