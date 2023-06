Gamestop, ribaltone al vertice: silurato l’ad, arriva “Meme King” Cohen. Titolo -20%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gamestop non trova pace. La società - divenuta nel 2021 l’icona dei millennial traders che provarono due anni fa a sfidare il sistema finanziario a suon di short squeeze - ha deciso di licenziare l’amministratore delegato Matt Furlong, silurato con effetto immediato. Furlong, ex dirigente di Amazon, era stato chiamato due anni fa per provare a dare una scossa al business del rivenditore di videogiochi, messo a dura prova dall’esplosione dei giochi digitali e del gaming online.

In reazione il titolo cede l’8 giugno il 20%, con il prezzo sceso sotto i 21 dollari. Nonostante ciò resta in rialzo nel bilancio in Borsa da inizio anno (+11%) mentre è in profondo rosso (-41%) nel calcolo sui 12 mesi solari.

La società non ha fornito alcuna motivazione per il licenziamento e ha nominato Ryan Cohen, il più grande investitore della società, come presidente esecutivo. Lo stesso Cohen ha scritto un tweet criptico “Non per molto”, probabilmente ad indicare che il suo è un incarico a termine. In questa direzione le indicazioni della società in base alle quali Cohen supervisionerà gli investimenti e la gestione dell’azienda.

A conti fatti la notizia potrebbe stupire dato che la società è reduce dal primo trimestre in utile dopo due anni (conti riportati a marzo relativi al trimestre chiuso a fine gennaio 2023). È stato generato un profitto pari a 48,2 milioni di dollari rispetto alla perdita di 147,5 milioni archiviata nello stesso periodo dell’anno precedente. Le vendite, 2,23 miliardi, sono invece risultate leggermente inferiori alle attese (2,25 miliardi).

«Riteniamo che la combinazione degli sforzi per stabilizzare e ottimizzare il nostro core business e raggiungere una redditività sostenuta, concentrandoci anche sull’allocazione del capitale sotto la guida di Cohen, sbloccherà ulteriormente la creazione di valore a lungo termine per i nostri azionisti», ha comunicato la società in un documento inviato alla Sec, l’autorità che supervisiona i mercati finanziari negli Stati Uniti.