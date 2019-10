Gamma Mazda verso l’elettrificazione totale Il 95% della produzione avrà powertrain ibridi e il 5% sarà a batteria di Alfonso Rizzo

Motore magico . La CX-30 spinta dalla nuova motorizzazione Skyactiv-X (montata anche su Mazda3) , che unisce le qualità di di un benzina all'efficienza di un diesel: una magia tecnica

3' di lettura

Nell’ambito della sua politica di gestione a medio termine, Mazda continuerà a investire sulle tecnologie e sui prodotti di nuova generazione, con il lancio su larga scala a partire da quest’anno dei suoi primi due innovativi modelli Mazda3 e Mazda Cx-30. Posizionata tra il city crossover Cx-3 e il suv Cx-5, la nuova Cx-30 si propone in un segmento di mercato nuovo per Mazda: i crossover compatti.

La Mazda Cx-30, come anche la nuova Mazda3, è dotata dell’innovativa tecnologia Skyactiv-Vehicle Architecture che insieme ai più moderni sistemi di assistenza alla guida i-Activsense garantisce quello che in Mazda viene definito Jinba Ittai: la perfetta armonia tra uomo e macchina. In estrema sintesi, il sistema con cui Mazda intende offrire il vero piacere di guidare. Fedele alla definizione di crossover e interpretandone l’idea concettuale nella sua accezione più totale, la Cx-30 si propone di irrompere nel mercato attraendo trasversalmente clienti di segmenti differenti. La proposta di prodotto è stata infatti concepita da Mazda perseguendo proprio questo obiettivo.

Mazda lancerà il prossimo anno il suo primo veicolo elettrico nell’ambito del programma di sviluppo tecnologico a lungo termine “Sustainable Zoom-Zoom 2030”. Presenterà inizialmente due veicoli elettrici a batteria: uno alimentato esclusivamente a batteria, l’altro affiancherà al motore elettrico a batterie un piccolo motore rotativo, leggero e straordinariamente silenzioso, ideale come range extender per allungare gli intervalli tra un rifornimento e l’altro. Il motore Wankel ricaricherà la batteria quando necessario, eliminando “l’ansia da ricarica” e limitando le dimensione ed il peso delle batterie montate a bordo. Le ridotte dimensioni e l’elevata potenza del motore rotativo lo rendono ideale per molteplici applicazioni legate alla ricarica delle batterie. Il motore rotativo è inoltre compatibile con l’uso di combustibili gassosi e questo fa del range extender Mazda un’ottima soluzione per fornire elettricità in condizioni di emergenza.

La casa di Hiroshima prevede che entro il 2030 il 95% della sua produzione di veicoli sarà spinta da motori a combustione interna abbinati a una soluzione di elettrificazione, mentre il restante 5% sarà costituito da veicoli elettrici a batteria. Si spiega così lo sforzo profuso nella ricerca del massimo rendimento dei motori endotermici, come dimostra il motore di nuova generazione Skyactiv-X. La tecnologia sviluppata da Mazda, unica al mondo, rivoluziona il panorama tecnologico dell’auto realizzando il sogno di molti motoristi: sposare la brillantezza di un ciclo Otto e l’efficienza di un Diesel. Grazie all’esclusiva tecnologia Spcci (Spark Plug Controlled Compression Ignition), nel motore Skyactiv-X i vantaggi di un benzina con accensione per scintilla (potenza agli alti regimi e pulizia delle emissioni di scarico) si fondono con quelli di un motore Diesel con accensione per compressione (coppia ai bassi regimi e risparmio di carburante) per realizzare un motore “crossover” che offre il meglio di entrambe le soluzioni. Inoltre la motorizzazione Skyactiv-X può essere abbinata alla tecnologia Mazda M Hybrid, l’intelligente sistema ibrido a 24 Volt che minimizza il consumo di carburante e abbatte le emissioni recuperando l’energia durante la decelerazione oppure in frenata, per alimentare un motore elettrico che assiste il propulsore endotermico. La motorizzazione Skyactiv-X è omologata come ibrida e gode pertanto di tutte le agevolazioni connesse laddove previste.

Questa rivoluzionaria tecnologia rappresenta il punto di partenza per una nuova ed entusiasmante fase nella ricerca Mazda con l’obiettivo di sviluppare il miglior motore a combustione interna.