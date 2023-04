Gancia, le nove domande sul rapimento che ha cambiato la storia delle Brigate rosse

L’esposto di Bruno D'Alfonso e dell’avvocato Sergio Favretto per la riapertura dell’indagine è datato novembre 2021. Nell’udienza davanti al gip del 9 maggio prossimo, sarà dunque vagliata la posizione di Lauro Azzolini. L’ex brigatista risulta indagato perché, sull'originale del memoriale anonimo ritrovato nel covo delle Brigate rosse di via Maderno dove si spiegano i fatti di quel giorno, il Ris di Parma ha individuato per ben undici volte le sue impronte. In questi mesi sono stati condotti diversi interrogatori, alle indagini ha collaborato anche il Ros. In realtà, sulla presenza di Azzolini e dell'altro terrorista Angelo Basone a Cascina Spiotta, la procura di Alessandria aveva già aperto un fascicolo istruttorio, poi chiuso senza nessun procedimento. Quel fascicolo però non si trova più. Secondo alcuni potrebbe essere andato perduto durante l'alluvione che colpì anche il palazzo di giustizia di Alessandria nel 1994. L’avvocato di Azzolini, Davide Steccanella, ha sottolineato che non ha nulla da temere. «Tocca al giudice - ha aggiunto - autorizzare o meno l'inchiesta visto che Azzolini è già stato prosciolto in passato dalle accuse».

Il sequestro che cambiò la storia delle Brigate rosse

Quel rapimento, il primo delle Brigate rosse a scopo di estorsione, è anche uno snodo fondamentale nella storia del terrorismo. Dopo la morte di Mara Cagol e l’arresto di Renato Curcio, avvenuto pochi mesi dopo in via Maderno a Milano, si realizzò una profonda inversione identitaria del gruppo armato. La nuova leadership di Mario Moretti portò alla vittoria dell'ala militare su quella ideologica. L’intensificarsi dei rapporti internazionali con gruppi paramilitari stranieri anticipò la tragica scelta della sfida finale allo Stato con il rapimento di Aldo Moro avvenuto solo tre anni più tardi.Tutto si svolse molto velocemente, quasi troppo velocemente, tra il quattro e il cinque giugno 1975.

In poche ore il rapimento a Canelli di Vallarino Gancia, la decisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa di censire tutti i cascinali sospetti del Basso Piemonte e il giorno dopo il blitz quasi a colpo sicuro. Un intervento dei Carabinieri di Acqui Terme che avvenne deciso in modo autonomo senza il via libera del generale. Così una 127 Fiat con quattro Carabinieri a bordo salì verso Melazzo direzione Spiotta. Dove successe il finimondo.

Tornando per un attimo al giorno prima, verso le tre del pomeriggio, Vittorio Vallarino Gancia viene fatto salire da uomini armati su un furgoncino mentre si recava in azienda e portato via. Sull’identità degli autori del sequestro inizia a indagare Dalla Chiesa. Poco dopo il rapimento, una Fiat 124 si scontra con un’altra vettura: l’autista scende e cerca di risolvere la questione offrendo una somma di denaro per riparare al danno. Qualcosa non quadra. L’auto risulterà rubata. Il fermato è Massimo Maraschi, 22 anni, militante delle Brigate rosse che si dichiara prigioniero politico. Maraschi sarà la sola persona condannata in tutta questa vicenda.

La mattina del cinque giugno, verso le dieci e mezza, la Fiat 127 risaliva dunque le colline con una direzione ben precisa. A bordo il tenente Umberto Rocca, il maresciallo maggiore Rosario Cattafi e gli appuntati Giovanni D'Alfonso e Pietro Barberis. Un’ora dopo si trovano già sulla stradina che porta alla cascina Spiotta. I quattro militari vedono due auto parcheggiate e capiscono. Ma invece di fermare il sopralluogo e chiedere rinforzi, bussano alla porta.