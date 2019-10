Gandhi, la «grande anima» dell’India nasceva 150 anni fa

(Photomovie)

Il caso editoriale del Gandhi di Giorgio Borsa

Dopo il successo del film sul piccolo grande uomo con il lenzuolo bianco, padre dell’indipendenza indiana, c’è anche la corsa alla pubblicazione o ristampa di biografie, saggi e memorie, oltre alla ricerca di immagini negli archivi fotografici per i settimanali di attualità. Un singolare caso editoriale è il libro Gandhi e il Risorgimento indiano di Giorgio Borsa (elaborazione della sua tesi di laurea in filosofia), uscito nel 1942 da Bompiani mentre l’Italia era in guerra e ripubblicato nel 1983 con il titolo Gandhi-un uomo di pace che divenne la fiera anima di un popolo. A quell’epoca Giorgio Borsa, sinceramente democratico e antifascista, come suo padre Mario, giornalista (che diventerà il primo direttore del «Corriere della Sera» dopo la Liberazione), era ufficiale di cavalleria. Mentre faceva l’istruttore a Merano, subì una rovinosa caduta da cavallo; per l’infermità dovuta all’incidente non partì per la Russia, da cui pochi del suo reparto sarebbero tornati. «Negli anni Trenta – scrive nell’introduzione – Gandhi era riuscito a indurre cinquantamila persone a farsi volontariamente incarcerare violando, con un gesto simbolico, la legge britannica sul monopolio del sale. Da dove traeva questo piccolo uomo così fragile e indifeso, sgangherato nell’aspetto, tanta forza morale e tanta capacità di suggestione e di persuasione? È così che incominciai a interessarmi a lui».

La «simpatia» di Mussolini

In merito al suo lavoro su Gandhi, anche Borsa si domandava come il regime fascista avesse potuto lasciar pubblicare un libro simile, anticoloniale e ispirato dal principio della non-violenza. La spiegazione sta forse nel fatto che Gandhi, per Mussolini, era un capo-tribù in rivolta contro l’Impero britannico. In effetti nel 1931 Gandhi, sulla via del ritorno in India, dopo avere partecipato alla seconda conferenza della Tavola Rotonda a Londra, era rimasto alcuni giorni a Roma ospite del governo italiano. «Fu anche ricevuto dal Duce, che cercò di impressionarlo facendolo passare davanti a una guardia d’onore, composta di moschettieri dal pugnale sguainato»: un episodio molto sgradevole per Gandhi.

La prospettiva «copernicana»

Quando esce l’edizione del 1983 Borsa è uno studioso affermato, docente di Storia politica e diplomatica dell’Asia orientale e direttore del Centro studi per i popoli extraeuropei dell’università di Pavia. Di carattere riservato e dall’eleganza anglosassone, è apprezzato e stimato dagli studenti anche nel clima post Sessantotto. Borsa, questa la sua intuizione storiografica, colloca la formazione del mondo moderno nei Paesi di antica civiltà dell’Asia orientale – in particolare India, Cina e Giappone – in una prospettiva «copernicana» della storia, invece che nell’ottica «tolemaica» dell’eurocentrismo. Nel 1996, già docente emerito, riceve la laurea «honoris causa» dalla Hindu University di Benares (Varanasi), celebre città santa indiana in riva al Gange. Il professor Borsa è scomparso nel 2002, a novant’anni compiuti.

Nella nuova edizione il testo arriva fino alla morte di Gandhi e viene ampliato in alcune parti «tenendo conto della prospettiva storica in cui oggi gli avvenimenti si collocano, cito - ma senza snaturarlo nella sua essenza interpretativa». Al centro del messaggio gandhiano non c’è solo la non-violenza e l’amore per tutte le creature (ahimsa), ma anche la convinzione profonda che bisogna sempre opporsi all’ingiustizia e lottare con assoluta e incondizionata fermezza per la giustizia e per la verità (satyagraha).

Ammiratore di Giuseppe Mazzini

Sul movimento nazionalista indiano – forse è poco noto - hanno avuto una notevole influenza il pensiero e l’azione di Giuseppe Mazzini. Gandhi ne aveva letto, in una delle tante traduzioni, l’opera più significativa I doveri dell’uomo. Anche Mazzini, come Gandhi, cercava un principio etico per guidare gli uomini verso cose migliori. Questo principio è per il patriota italiano il Dovere, mentre per Gandhi è il satya (la Verità), imperativo dell’ordine morale.