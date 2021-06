Garage Italia, arriva un nuovo configuratore online diauto speciali e di restomod

1' di lettura

Un garage virtuale nel quale poter sperimentare tutta la propria creatività. Il configuratore di Garage Italia è stato realizzato in supporto al dipartimenti personalizzazione e vuole sperimentare nuove forme di comunicare online esplorando tutte le opportunità che questo strumento può fornire.

Il configuratore è stato sviluppato tramite WebGl (acronimo di Web Graphics Library) l'equivalente di una libreria pensata per la grafica 3D in ambito web. Una tecnologia che permette di generare elementi in 2D e 3D supportata dalla maggior parte dei principali browser in commercio, senza l'ausilio di plug-in esterni ed in totale assenza di buffering.

Come funziona

È già online una versione beta del configuratore (https://hub.garage-italia.com/garage-italia-configurator/) , con all'interno il primo restomod di Datsun 240z, che il visitatore potrà configurare secondo il proprio gusto. Seguiranno a breve giro la Panda Integral-e e l'ormai celebre 500 Jolly Icon-e firmate Garage Italia.

Ogni vettura sarà visualizzata in una stanza virtuale dedicata, con un'ambientazione a tema, coerente con il carattere dell'auto.

Una volta terminata la procedura di configurazione, l'utente potrà inoltrare la propria proposta al reparto commerciale attraverso un form dedicato.