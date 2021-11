Garante dell’infanzia alle istituzioni: «Fate partecipare i minorenni alle decisioni»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Immagino un’Italia nella quale nessuna decisione che coinvolga i bambini e i ragazzi venga presa dalle istituzioni senza prima averli ascoltati e senza aver tenuto in adeguata considerazione le loro opinioni». È questo il messaggio lanciato dalla garante per l’infanzia Carla Garlatti a Parlamento, Governo, regioni ed enti locali in occasione della “Giornata mondiale dell'infanzia” del prossimo 20 novembre.

Cinque le sfide lanciate dal manifesto

Cinque gli impegni contenuti nel “Manifesto sulla partecipazione dei minorenni”. Con il primo impegno l'Autorità garante raccomanda alle istituzioni di accompagnare ogni futura scelta che interessi i minorenni - di carattere generale, normativo o programmatorio - con iniziative che promuovano la partecipazione di bambini e ragazzi alla decisione. Il secondo punto riguarda l'introduzione di una normativa che regolamenti – e sostenga con risorse adeguate - la partecipazione attiva dei minorenni alle scelte di carattere generale che li riguardano. Viene poi chiesto al governo di mettere a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni una piattaforma online ad hoc per le consultazioni di minorenni. Alle scuole di ogni ordine e grado l'Autorità garante sollecita di prevedere l'inserimento nell'offerta formativa scolastica, della partecipazione attiva dei minorenni come elemento dell'insegnamento di educazione civica e come metodologia e pratica educativa. Al legislatore viene raccomandato di istituire la Giornata nazionale della partecipazione delle persone di minore età, con l'obiettivo di monitorare l'effettiva applicazione di questo diritto, di sensibilizzare sul tema e di promuoverne la cultura e la consapevolezza.

Partecipazione anche dei cittadini con meno di 18 anni

«Il Paese sta vivendo in questo particolare momento storico una fase di riprogettazione e di rilancio dalla quale i bambini e i ragazzi non possono essere lasciati fuori – dice l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti – è il momento giusto per attivare una nuova dinamica democratica, che preveda anche la partecipazione dei cittadini che hanno meno di 18 anni. Non solo perché è loro il futuro, ma perché appartiene a loro pure il presente. Nell’ultimo anno e mezzo i ragazzi hanno dimostrato di aver acquisito consapevolezza del loro diritto a essere ascoltati e a poter dire come la pensano. È quello che fanno dal 2018, ad esempio, i componenti della Consulta delle ragazze e dei ragazzi dell'Autorità garante. E la nostra sperimentazione potrebbe essere un modello da replicare a livello nazionale».

In arrivo un vademecum sulla partecipazione per gli adolescenti

L'Autorità garante, in collaborazione con la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni presieduta da Carla Garlatti, ha dato vita a un gruppo di lavoro per un approfondimento in tema di partecipazione dei minorenni. Ne scaturirà nei prossimi mesi un documento di studio e proposta, con alcune specifiche raccomandazioni. Sarà anche redatto un vademecum sulla partecipazione destinato agli adolescenti.

Dadone: «La più grande sfida è tutelare le nuove generazioni»

«La più grande sfida che abbiamo davanti tutti, le persone che hanno un ruolo, ma anche solo chi è adulto nel nostro Paese, ha come obiettivo quello di proteggere e tutelare le nuove generazioni, tutelare i diritti e promuoverli anche in termini di partecipazione», ha detto la ministra alle Politiche Giovanili Fabiana Dadone. Sulla mancanza di ascolto dei giovani durante la pandemia «ci siamo attivati e abbiamo creato - ha ricordato - un tavolo interministeriale, a cui abbiamo fatto sedere tutti i ministeri e le autorità coinvolte per riuscire a fare una analisi di tutte le attività che erano state messe in campo dai singoli ministri, ma che erano tutte sparse e non raccolte all’interno di un documento unico. Questo ci ha permesso sul Tavolo del disagio di riuscire a produrre un documento conclusivo che non solo valutasse ciò che è stato definito disagio dei giovani. Un documento che si è posto anche una serie di obiettivi: le azioni strategiche da portare avanti nei prossimi mesi proprio per sopperire alle carenze che ci sono state in una prima fase».