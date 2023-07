Garante dei prezzi, sulla benzina non sono in corso speculazioni. Urso: da domani ulteriore operazione trasparenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sui prezzi dei carburanti nelle ultime due settimane c’è stata un’accelerazione fino a valori medi per la benzina di 1,91 centesimi e per il gasolio di 1,76, con un aumento di circa 4 centesimi. «Quello che sta avvenendo, sta avvenendo nella stessa direzione del mercato internazionale. Da questo punto di vista registriamo che non ci sono speculazioni». Lo afferma il garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo, in conferenza stampa. Mineo annuncia nei prossimi giorni la pubblicazione di un vademecum per il consumatore sulle novità per quanto riguarda i carburanti e sui cartelli con il prezzo medio.

Urso: ulteriore operazione trasparenza

«Da domani scatta il cartellone con i prezzi medi dei carburanti. Ciascun cittadino può verificare quando va a fare rifornimento di benzina se viene sottoposto a un prezzo superiore al prezzo medio che è inferiore a 2 euro». Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, spiegando che «eventualmente notassero picchi davvero anomali, i consumatori possono denunciarli, sul sito del ministero o alla Guardia di finanza». Per Urso «con questa ulteriore operazione trasparenza, pensiamo di mantenere il prezzo al di sotto dei livelli internazionali», riducendo l’impatto di eventuali variazioni.

Loading...

Sul cartello una guida per i consumatori

Entra dunque in vigore l’obbligo di esporre all’interno dei punti vendita dei carburanti un nuovo cartello indicante il prezzo medio “regionale” se si è sulla viabilità stradale, “nazionale” su quella autostradale. Lo ricorda l’Unem informando che, «per capire di cosa si tratta e cosa si troverà sui punti vendita, abbiamo preparato una breve guida che offre alcune indicazioni su modalità e orari di esposizione, sul significato di “prezzo medio” e sulle eventuali differenze che si troveranno. L’obiettivo - prosegue l’Unione energie per la mobilità - è permettere al consumatore una scelta consapevole, oggi resa molto più facile dagli strumenti digitali a disposizione dei consumatori, a partire dal sito Osservaprezzi del Mimit che viene aggiornato quotidianamente».