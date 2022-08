Garantire un’equa campagna elettorale per votare informati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra i temi riguardanti le prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022, meritano attenzione, da un lato, l’allarme bipartisan di esponenti del Copasir, su una possibile ondata di fake news on line per cercare di condizionare il voto e, dall’altro, il recentissimo appello trasversale, lanciato da alcuni costituzionalisti, per una campagna elettorale che eviti la delegittimazione e la denigrazione. Viene in considerazione, quindi, in tutta la sua gravità, la questione della garanzia della genuinità e della correttezza della campagna elettorale.

È essenziale, in conformità ai fondamentali principi costituzionali dello Stato democratico (sovranità popolare, eguaglianza nell’esercizio del voto e nell’accesso alle cariche elettive), garantire a chi vota di avere tutti gli elementi per esprimersi in modo consapevole e “sincero”, non solo con la piena conoscenza di ciò che viene proposto dalle forze politiche, ma anche essendo in grado di ricevere, da fonti obiettive ed imparziali ed in modo completo, tutte le informazioni atte ad una valutazione critica di quelle proposte. Per quanto riguarda le elezioni del 25 settembre, è già iniziato il periodo della par condicio rinforzata, avendo il Presidente Mattarella emanato il decreto di convocazione dei comizi elettorali il 21 luglio. Tra il 2 ed il 3 agosto l’Autorità Garante nelle comunicazioni-AGcom e la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai hanno predisposto i regolamenti specificamente destinati a disciplinare, nell’ambito dei principi della legge, le varie fasi della campagna.

Uno dei profili più delicati riguardanti tale regolazione è il bilanciamento del ruolo che è venuta ad assumere la rete internet quale luogo virtuale dove i soggetti politici svolgono propaganda e dove il cittadino elettore si informa.

Sono noti i fenomeni problematici (profilazione degli utenti, fake news, polarizzazione delle opinioni ecc.) a cui ha dato luogo l’evoluzione della Rete.

Per le imminenti elezioni, si sono, quindi, dovute affrontare, contestualmente vecchie tematiche e i nuovi fenomeni digitali. Su questo secondo versante manca ancora un quadro legislativo organico e apprezzabile appare lo sforzo profuso dall’Agcom nel costruire una griglia regolativa regolamentare, valorizzando una sia pur minimale parte della disciplina preesistente, tarata essenzialmente sul mezzo radiotelevisivo (nella parte in cui può essere attuata in via estensiva: sondaggi di opinione e comunicazione istituzionale) e promuovendo (e monitorandone poi l’applicazione) forme di autoregolamentazione, intese a realizzare misure volte a contrastare la diffusione in rete, e in particolare sui social media, di contenuti in violazione dei principi a tutela del pluralismo dell’informazione e della correttezza e trasparenza delle notizie e dei messaggi veicolati.