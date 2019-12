Garanzia da 1 miliardo. Stop clausola Iva 2020

(FOTOGRAMMA)

A giugno il Governo dovrà decidere se far scattare (in toto o in parte) la clausola taglia-spesa da 1 miliardo a garanzia del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati con la Ue. Confermato lo stop alle clusole Iva da 23,1 miliardi nel 2020. Previsti aumenti delle accise sui carburanti da 1,2 miliardi nel 2021 per poi salire ancora negli anni successivi.