Garanzia Italia e fondo perduto: faro della Gdf su finanziamenti e aiuti illeciti

L’indagine, aggiunge l’ufficiale, si «concentra su elementi sintomatici di rischio di evasione, frode fiscale e condotte pre-fallimentari, poiché la dissimulazione delle reali condizioni economiche e la simulazione di attività inesistenti, poste in essere allo scopo di frodare il Fisco, possono costituire anche il presupposto per l’accesso indebito ai finanziamenti in esame».

Indagini sul fronte dei finanziamenti garantiti hanno già prodotto i primi risultati. Una recente inchiesta ha consentito di individuare a Milano una associazione per delinquere finalizzata non solo alle frodi fiscali ma anche all’indebita percezione di finanziamenti, anche garantiti dallo Stato. Stando ai riscontri, i responsabili avrebbero presentato richieste di finanziamento corredate da bilanci creati ad hoc e gonfiati attraverso l’utilizzo di fatture false, che consentivano di far apparire floride le società richiedenti, in realtà prive di una qualsiasi struttura operativa. Sono state individuare 8 società riconducibili al sodalizio criminale, le quali hanno inoltrato 6 istanze che hanno determinato l’ottenimento di contributi a fondo perduto per oltre 61 mila euro, confluiti sui conti correnti oggetto di sequestro, nonché oltre 40 finanziamenti, per l’importo complessivo di più di 8 milioni di euro, di cui circa 4 milioni garantiti dallo Stato, con fondi del ministero dello Sviluppo economico.

I controlli sul fondo perduto

Uno specifico piano d’intervento, aggiunge il colonnello Borrelli, riguarda anche i contributi a fondo perduto previsti dai decreti Rilancio, Ristori e Sostegni. In questo caso il focus investigativo riguarda i fatturati dichiarati. «Un criterio di analisi e selezione dei soggetti da sottoporre a controllo – conclude - muove, ad esempio, dall’analisi, condotta in collaborazione con l’agenzia delle Entrate, delle anomalie nell’inserimento nel “sistema di interscambio della fatturazione elettronica” delle fatture emesse, tali da far ritenere possibile la fraudolenta simulazione dei volumi d’affari necessari per accedere alla misura e/o beneficiare di somme superiori a quelle che sarebbero state spettanti».