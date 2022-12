Garanzie e collezioni sostengono il mercato dei dipinti antichi da Sotheby’s

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell'ambito della sessione prenatalizia di aste dedicate all'arte antica a Londra, Sotheby's ha battuto la sera del 7 dicembre un catalogo di soli 36 lotti, dopo due ritiri che hanno ulteriormente ridotto il numero, fra cui spicca un lavoro notturno di Harald Sohlberg ‘Midnight' stimato 1,2-1,8 milioni di £. Il ricavo complessivo di 32,7 milioni di sterline si colloca alla stima alta pre-asta (22-32,8 milioni di £) una volta aggiunte le commissioni, grazie ad un numero tutto sommato limitato di cinque lotti invenduti pari all’86% di venduto.

Se si considerano i prezzi di offerta prima delle commissioni, solo un terzo dei lotti ha superato le stime alte e nove non hanno raggiunto nemmeno le stime basse (le stime non tengono conto delle commissioni).

Il risultato è largamente influenzato dalla presenza di garanzie a pioggia: ne abbiamo contate ben otto di parte terza, che coprivano quasi tutti i lotti di maggior valore mettendoli quindi al sicuro dal pericolo di non trovare acquirenti, e altre 11 dirette della casa d'aste (che se ne assume quindi il rischio in caso di mancata vendita) a coprire i rimanenti lotti della collezione Grasset che era garantita nel suo complesso. Un terzo del risultato inoltre dipende da un solo lavoro, una grande composizione mitologica attribuita a Tiziano e al suo Studio.

Jan Davidsz. de Heem, «Still life of flowers in a glass vase in a niche», 2.697.000 £ (est. 1.000.000 - 1.500.000 £)

‘Venere e Adone' di Tiziano e bottega

Nonostante l'attribuzione o meno alla mano del maestro sia oggetto di dibattito fra gli esperti e studiosi, una breve successione di rilanci ha portato la tavola di ‘Venere ed Adone' databile attorno al 1555-57 e classificata come ‘Titian and workshop' a superare la stima garantita di 8-12 milioni per finire probabilmente in mano americana alla più alta offerta di 9,5 milioni che divengono 11,2 milioni di £ con le commissioni. Il fatto che l'originale di Tiziano del 1554 sia al Prado e che altri due musei del peso del Met di New York e Getty di Los Angeles posseggano versioni di bottega dello stesso dipinto ha sicuramente aiutato a realizzare il secondo prezzo per l'artista veneziano. La popolarità del tema mitologico proveniente dalle «Metamorfosi» di Ovidio, la sensualità del dipinto e il fatto che il committente originario fosse Filippo Secondo di Spagna (si tratta di uno dei sei pannelli che raccontano l'intera storia) ha fatto produrre dagli assistenti del maestro un’altra decina di versioni note, fra cui questa, per lungo tempo conservata in Svizzera è considerata una delle migliori, pur non avendo trovato acquirenti oltre 20 anni fa in asta.

Floris Claesz. van Dijck, An «Uitgestald» still life, 2.092.000 £ (est. 600.000 - 800.000 £)

La qualità museale del dipinto e la difficoltà di reperire opere autografe certe di grandi nomi come Tiziano, di cui gran parte della produzione è proprietà di musei, hanno sicuramente influito in misura positiva sul risultato comunque rilevante per un lavoro di bottega.