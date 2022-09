Garanzie Sace e fondo Pmi sui prestiti per il caro bollette

Per poter ottenere la maggiorazione, il beneficiario deve essere classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE. Deve aver subito perdite di esercizio in misura non inferiore al 50% del costo del gas naturale e dell’energia elettrica. Il conteggio viene fatto considerando gli acquisti effettuati dall’impresa presso fornitori esterni in qualità di consumatore finale, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022. Il prezzo viene calcolato come differenza tra il prezzo unitario pagato dall’impresa in un dato mese e il doppio del prezzo unitario pagato dall’impresa, in media, per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. L’importo del finanziamento garantito non deve essere superiore al 50% del costo ammissibile e all’80 % delle perdite di esercizio subite dall’impresa nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Fondo di garanzia per le Pmi

Per il sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di garanzia per le Pmi su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti ter, messi a disposizione e destinati a finalità di copertura dei costi d’esercizio per il pagamento delle fatture per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito, nella misura massima dell’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione.

L’ammontare del finanziamento garantito può essere elevato di un importo non superiore a 25 milioni di euro, laddove siano rispettate le medesime condizioni, riportate sopra, per accedere alla garanzia di Sace.