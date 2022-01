Garanzie statali per affrontare i nodi della liquidità

Resta il fatto che i costi di produzione sono già sotto pressione. In vista dei nuovi raccolti gli agricoltori stanno facendo i conti con un costo dei fertilizzanti salito di cinque volte rispetto a un anno fa. E il prezzo di cessione dei nostri prodotti non segue la dinamica dei costi.

Non possiamo permetterci di indebolire le nostre imprese in un momento così complesso e delicato. La fine delle moratorie sui crediti, sommata all’incremento dei costi, può imporre a un numero non limitato di strutture la sospensione del ciclo produttivo.

L’elevato indebitamento, specie nei settori più colpiti dalla crisi innescata dalla pandemia, ha comportato squilibri di natura finanziaria e patrimoniale nel settore primario. E non solo. Inoltre, le piccole e medie imprese, che rappresentano una parte importante del sistema produttivo italiano, sovente non riescono a evitare che lo stato di difficoltà degeneri in insolvenza. Questi squilibri sono reversibili e quindi potrebbero ragionevolmente essere superati, con interventi mirati ed urgenti. Da qui il nostro pieno sostegno all’appello lanciato dall’Abi.

Il tema della liquidità delle imprese rappresenta per Confagricoltura un fulcro dell’auspicata ripresa post Covid. La fine delle moratorie fiscali e bancarie rischia di accrescere le difficoltà delle imprese in una fase segnata da crescenti incertezze. Per questo motivo, abbiamo da tempo evidenziato al governo e alle forze politiche la necessità di rinegoziare le esposizioni finanziarie con le garanzie di Ismea e Mediocredito centrale. Abbiamo portato all’attenzione del ministro dell’Agricoltura Patuanelli l’importanza di una strategia fondata su strumenti volti a limitare gli effetti della crisi, grazie all’intervento dello Stato come garante delle operazioni di rinegoziazione del debito con l’allungamento della durata dei finanziamenti.

L’azione del governo potrebbe essere accordata nel cosiddetto “Decreto Milleproroghe” o nell’ambito dei nuovi interventi allo studio a supporto dell’economia, come il nuovo “Decreto Sostegni”.