Garbe, leader nella logistica, si rafforza in Italia e Francia

3' di lettura

Il buono stato di salute del settore della logistica in Europa si riflette nel rafforzamento dei team e dei mercati coperti dai principali operatori del settore. Così anche Garbe Industrial Real Estate GmbH, uno degli specialisti leader in immobili logistici, industriali e tecnologici in Germania e in Europa, rafforza il proprio team in Francia e in Italia e allarga la sua presenza in questi mercati. Marco Grassidonio, Gwendal Guillerme e Giulia Fradegrada sono arrivati, già in estate, a rafforzare i team di esperti in questi due Paesi e la società ne dà comunicazione congiunta oggi, ribadendo la volontà di consolidare la propria presenza in questi mercati.

Lionel Nicolas, Head of Garbe Industrial Real Estate France and Italy, commenta: «Siamo lieti che Marco Grassidonio, Gwendal Guillerme e Giulia Fradegrada vengano a rafforzare il nostro team per la Francia e l'Italia. Tutti e tre conoscono molto bene il rispettivo mercato, italiano e francese, degli immobili logistici. Grazie a loro continueremo a crescere in Francia e in Italia e avremo modo di sfruttare le possibilità di investimento offerte da questi mercati».

Loading...

Il team

Marco Grassidonio è peraltro ben conosciuto nel real estate italiano e dal luglio 2021 ricopre il ruolo di General Manager Italy presso Garbe. Ha 20 anni di esperienza nel mercato immobiliare italiano nei settori investment e asset management e dopo aver lavorato presso Allianz Real Estate e Bnp Paribas, è stato per 13 anni responsabile degli investimenti italiani di un noto asset manager paneuropeo.

Gwendal Guillerme ha assunto a luglio la funzione di Senior investment & asset manager in Francia. Laureato alla HEC School of Management di Parigi, vanta un'esperienza decennale nei settori dell’investimento immobiliare e della gestione patrimoniale, e una profonda conoscenza dell'ambito degli immobili logistici.

Giulia Fradegrada riveste da maggio il ruolo di asset manager per l'Italia. Ingegnere di formazione, è esperta in sviluppo immobiliare, gestione patrimoniale e acquisizioni ed è stata responsabile del portafoglio logistico in Italia per il suo precedente datore di lavoro.