Garbe realizzerà entro novembre il «parco» di Silvano Pietra

“La domanda di strutture logistiche in Italia è molto forte – ha detto Marco Grassidonio, country head di Garbe Industrial Real Estate Italy – e soprattutto nelle aree economicamente strategiche come quella che abbiamo individuato e acquistato, dove supera addirittura l’offerta. La Greater Milan area è di grande interesse per i nostri tenant, si tratta di un investimento che rafforza la sinergia con il tessuto economico locale e le imprese, oltre a rappresentare un volano per la creazione di nuovi posti di lavoro. La nostra ricerca di aree logistiche nel Nord e nel centro Italia continua in tutto il 2023».

«Silvano Pietra – ha aggiunto Sara Labrini, senior technical development manager di Garbe Industrial Real Estate Italy – conferma la vocazione di Garbe per i grandi progetti di sviluppo in Italia. Con una superficie coperta di oltre 83mila mq di logistica grado A, progettato e realizzato con particolare attenzione ai criteri Esg, questo progetto andrà a creare valore per il territorio. Il polo di Silvano Pietra, grazie anche alla certificazione Leed Platinum, diventerà una delle strutture logistiche a più ridotto impatto ambientale e consumo energetico del Nord Italia».





