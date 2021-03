Garmin

Come tutti gli smartwatch di Garmin, anche il Venu Sq Music Edition è un concentrato di funzioni visibili sul display LCD dalla forma squadrata in hi-def da 1,3 pollici contornato da una lunetta in alluminio. Oltre a quelle dedicate agli allenamenti e alla possibilità di effettuare i pagamenti con Garmin Pay, qui è possibile scaricare direttamente sul wereable le proprie playlist o di ascoltarle in streaming attraverso Spotify, Deezer e Amazon Music. Prezzo: 249,99 euro.