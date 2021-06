Garmin e BikerX, la partnership che mette al primo posto la sicurezza dei motociclisti

1' di lettura

BikerX e Garmin hanno siglato una partnership commerciale che prevede che tutti gli “alunni” della scuola di guida sicura su due ruote potranno disporre dei prodotti Garmin che spaziano dai navigatori per moto agli orologi GPS. L'accordo si basa su un unico comune denominatore, ovvero la sicurezza in moto, un must per entrambe le aziende: Garmin infatti propone navigatori che integrano le ultime tecnologie in questo campo, tra cui in comunicazione satellitare inReach, dati sull'info traffico, previsioni meteo e rider alert che indicano l'approssimarsi di svolte pericolose.

Dal canto suo BikerX offre corsi per motociclisti dove vengono spiegate le corrette nozioni per guidare in sicurezza ed avere così il controllo del proprio mezzo in qualsiasi situazione.

