Garmin impreziosisce gli smartwatch con la nuova linea tactix 7

Secondo il report Digital (Consumer) Evolution 2021 di Deloitte, in Italia il 25% degli intervistati ha dichiarato di possedere uno smartwatch (nel 2017 era il 10%) e il 20% di possedere un fitness tracker (era il 13% nel 2017). Una tendenza con numeri in crescita costante. Lo studio, infatti, ha anche sottolineato che, viste le stime del Worldwide Quarterly Wereable Device Tracker del 2021 di IDC (società specializzata in ricerche di mercato), l'export di questi prodotti in Europa dai 91,4 milioni di pezzi del 2020 toccherà i 170,1 milioni nel 2025, con un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del +13,2%.

Uno degli attori principali che ha fatto decollare negli anni questo settore è stato Garmin, marchio americano che con suoi wearables ha conquistato il mercato grazie a uno standing tecnologico talmente alto, che negli ultimi anni ha cominciato a guardare con sempre più attenzione anche verso il segmento high-end per arrivare al quale, oltre al contenuto, bisogna investire anche sul contenitore. Sono nati così prodotti che potessero essere venduti anche nelle orologerie tradizionali di alto profilo che, insieme a tutte le imprescindibili funzioni che hanno reso Garmin un'autorità in materia, presentano un design pensato per renderli indossabili in ogni momento della giornata, e utilizzano materiali importanti.

La nuova serie tactix 7, composta da tre versioni (standard, Pro Solar e Pro Solar Ballistic), va in questa direzione: la cassa di 51 mm di diametro monta lunetta e fondello in titanio annerito grazie al trattamento DLC (diamond like carbon), mentre una lente in vetro zaffiro protegge il display touchscreen di 1,4 pollici. Il cinturino è in silicone nero nella versione standard, mentre è in nylon nero su quelle Pro Solar e Pro Solar Ballistic. Resta il punto fermo che, oltre all'attenzione al design, i tactix 7 sono dei Garmin e, pertanto, offrono un ventaglio di funzioni importanti. A cominciare, come già ricorda il nome, da quelle cosiddette tattiche pensate per l'outdoor come, ad esempio, la modalità Jumpmaster (per chi si lancia con il paracadute) o la stealth (pur lasciando acceso lo smartwatch non gli permette di condividere o memorizzare nessuna informazione), la torcia, il barometro e la bussola.

Sono ricchissime poi le funzioni dedicate al fitness, con allenamenti mirati per l'indoor e l'outdoor e per gli sport più disparati (running, ciclismo, nuoto, golf, sci, surf, arrampicata ecc…), e quelle per le attività di tutti i giorni come consultare le mappe, ricevere le notifiche push al polso di sms, e-mail, la possibilità di caricare fino a 2000 canzoni da ascoltare con cuffie bluetooth e di effettuare pagamenti contactless usando il sistema Garmin Pay). Con tactix 7, la missione di Garmin nel segmento alto di gamma continua.