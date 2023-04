Garmin reinventa il navigatore gps per le moto: debutta zūmo XT2

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L'americana Garmin ha annunciato il nuovo navigatore per moto zūmo XT2, caratterizzato da un ampio display da 6 pollici che può essere utilizzato comodamente anche con i guanti e con un'ottima retroilluminazione. Lo schermo offre una visualizzazione estremamente chiara della mappa e del percorso, è utilizzabile anche sotto la pioggia (certificato IPX7, che gli permette in teoria di rimanere completamente immerso a 1 m di profondità per massimo 30 minuti), ed è progettato per non danneggiarsi neppure se viene in contatto con qualche goccia di carburante durante i rifornimenti.

Particolarmente robusto, il nuovo zūmo XT2 è l'evoluzione dell'XT che migliora sotto molti aspetti senza stravolgerne la sostanza. L'utilizzo infatti non cambia: oltre al classico percorso più breve per arrivare a destinazione, questo navigatore permette di scegliere “la strada più tortuosa” impostando quattro differenti livelli di complessità. Quello più alto non esclude l'utilizzo di strade non asfaltate, ma per evitare di finire in qualche sentiero impossibile da percorrere utilizza comunque il criterio del Popular Routing, ovvero quello che tiene in considerazione le strade scelte dal maggior numero di motociclisti.

Mappe sovrapponibili su livelli

Il navigatore ha precaricate le mappe Guida Verde e quelle delle Strade panoramiche Michelin d'Europa e del Medio Oriente, aggiornabili gratuitamente. All'occorrenza è possibile sostituire le mappe precaricate con altre di Africa, Nord America, Sud America e Australia/Nuova Zelanda. Oltre alle mappe sono stati precaricati diversi Punti di Interesse (POI) appartenenti a database come Trendy Place, Local Spot, Triadvisor e altri ancora. Inoltre è possibile utilizzare le mappe topografiche basate su dati OpenStreetMaps in scala 1:25.000. Selezionando dal dispositivo una determinata area, è infine possibile scaricare le immagini satellitari della zona. Di fatto è possibile sovrapporre le informazioni di queste diverse mappe e dei database per una cartografia completa e personalizzata.

Perfetta sincronia con l'app

L' XT2 si integra perfettamente con l'app per smartphone Garmin Tread (Android e iOS) così da permettere una facile pianificazione visiva dei percorsi per integrare gli itinerari con le stesse mappe e preferenze sia sul dispositivo, sia sull’app.

La connessione a un eventuale auricolare Bluetooth consente di ascoltare le indicazioni delle svolte con pronuncia dei nomi delle strade.