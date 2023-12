Garmin, una serata solidale per promuovere lo sport per le persone disabili

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Quest’anno il tradizionale evento Beat Yesterday “Awards” di Garmin è diventato Beat Yesterday For Charity. Un cambio di format rispetto al recentissimo passato che per sette volte ha celebrato e premiato alcune piccole/grandi imprese di persone comuni. Per l’ultima edizione, che si è svolta a Milano allo Sheraton Hotel lo scorso 30 novembre, invece, il brand leader nel settore degli smartwatch ha scelto di organizzare un appuntamento diverso, aperto al pubblico e in diretta, con la finalità di supportare Obiettivo 3, società fondata da Alex Zanardi per diffondere attività sportive come il paracycling, il paratriathlon, il wheelchair tennis, il pararchery, il parathletics e il para alpine skiing tra i portatori di disabilità, sostenendoli anche qualora volessero cominciare a praticarle.

Garmin tra novita' e tecnologia punta al futuro

I Beat Yesterday For Charity 2023 sono stati dunque strutturati con quattro talk nei quali si sono susseguite molte personalità dello sport, di oggi e del passato, e altri personaggi rappresentativi delle tematiche trattate. Nel primo talk, dal titolo “Quando l’altruismo segna la storia ed è capace di cambiarla”, sono intervenuti insieme all’ad di Garmin Italia Stefano Viganò, l’alpinista italiano Simone Moro, che nella sua carriera ha affrontato diversi momenti critici ed è attivo, con la sua società di trasporti in elicottero nel salvataggio anche delle popolazioni locali nella catena himalayana, l’ex commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo Davide Cassani, la marketing & comunication manager di Obiettivo 3 Barbara Manni e la schermitrice Emilia Rossatti.

Loading...

Al secondo, “Una vocazione che viene da lontano”, invece, hanno partecipato la leggenda del ciclismo Vincenzo Nibali (vincitore tra il 2010 e il 2016 di due Giro d’Italia, un Tour de France e una Vuelta di Spagna) e di Filippo Ganna, conosciuto anche come Top Ganna, ciclista che tra i tanti successi ottenuti finora, l’8 ottobre 2022 al Velodrome Suisse di Granchen, in Svizzera, ha segnato il record dell’ora con 58,792 km. Ma anche il campione di sci specializzato in discesa libera Christian Ghedina, Linus, il celebre anchorman radiofonico di Radio Deejay che da qualche anno ha cominciato ad appassionarsi alla bicicletta, ed Erica Fre, tra le premiate in uno dei precedenti Beat Yesterday Awards per un progetto connesso alle due ruote.

Nel terzo momento, “Se passione fa rima con Genialità”, sono intervenuti il cantautore e rapper Ghemon, che si è recentemente misurato con la Maratona di New York, il ciclista Elia Viviani (un prestigioso palmares nel quale spicca la medaglia d’oro su pista alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016) e il ciclista Alessandro Ballan, già vincitore del Giro delle Fiandre nel 2007. E anche Stefano Baldini, medaglia d’oro con record del mondo annesso nella maratona ai Giochi Olimpici di Atene 2004 e Simone Nieddu, marketing manager di Dainese che ha raccontato la storia di Lino Dainese, fondatore dell’omonimo brand specializzato nella realizzazione di prodotti per la protezione dei motociclisti.

La serata si è conclusa con “Storie di Condivisione” che ha avuto sul palco Luca Briganzoli, general manager di Urania Basket Milano, piccola realtà che dalle serie minori nel giro di pochi anni è arrivata a lottare per conquistare la massima categoria del campionato di pallacanestro italiano; Leonardo Ghiraldini, ex rugbista, Fabrizia D’Ottavio, farfalla medaglia d’argento olimpica ad Atene 2004 insieme alle compagne di squadra e Riccardo Groppo, ceo della start-up SAT (Sleep Advice Technologies) che ha sviluppato gli algoritmi Predicts pensati per offrire maggiore sicurezza, ad esempio sulle strade, che sono in grado di prevedere quando una persona sta per addormentarsi al volante e di far scattare un allarme.