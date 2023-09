Garmin Venu 3 e Venu 3S, l’evoluzione dello smartwatch

Sono i successori della serie Venu 2, introdotta sul mercato due anni fa. Fra le caratteristiche di serie dei nuovi smartwatch non manca la connettività GPS e Wi-Fi e le colorazioni Dust Rose e Soft Gold del cinturino e della cassa. L’attesa è per un ulteriore passo in avanti rispetto al modello 2 Plus, il primo apparecchio intelligente del produttore a combinare le chiamate tramite orologio e l'interazione con gli assistenti vocali di Apple (Siri), Google (Assistant) e Samsung (Bixby).

6/11 8/11 Menu