Garofoli: Pnrr, lasciamo target in sicurezza per il nuovo Governo

«Il governo sta lavorando e lavorerà nelle prossime settimane con l’obiettivo di raggiungere molti dei 55 obiettivi fissati dal Pnrr per il prossimo dicembre e mettere il governo che verrà in condizioni di tranquillità e di sicurezza riguardo al perseguimento di questi obiettivi».

Sono parole distensive quelle che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, usa al Meeting di Rimini sull’attuazione del Pnrr e sul passaggio di consegne con il nuovo esecutivo. «Prepareremo per il governo che verrà - ha detto Garofoli - una ricognizione puntuale di quello che è stato fatto e di quello che si sta facendo perché il governo possa proseguire questo lavoro inedito e complicatissimo, ma anche vitale per l’Italia».

«Per ora nessun ritardo rispetto al cronoprogramma concordato con l’Europa»

Garofoli ha fatto il punto sull’attuazione del Piano rassicurando che «per ora non c’è nessun ritardo rispetto al cronoprogramma concordato con l’Europa: siamo perfettamente in linea con gli obiettivi del piano». In particolare, «la commissione ha già certificato il raggiungimento degli obiettivi del dicembre 2021 e siamo assai fiduciosi che siano ritenuti raggiunti anche gli obiettivi del giugno 2022».

Entro qualche settimana la commissione Ue dovrebbe pronunciarsi su questo aspetto per poi rilasciare la nuova tranche di finanziamento. «Abbiamo avuto - racconta Garofoli - un ultimo dubbio che riguardava il mondo della scuola e siamo intervenuti per questo con un decreto legge».

I 55 obiettivi di dicembre

Ci sono poi i 55 obiettivi di dicembre, la sfida cui dovrà far fronte il nuovo governo. «Siamo fiduciosi anche su questi», ha detto il sottosegretario a Palazzo Chigi. L’attuale governo ha intenzione di lasciare il compito in gran parte svolto.