Garofoli: pronti a intervenire ancora sul caro prezzi, avanti sulla concorrenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il governo è pronto a rafforzare le misure sul caro prezzi, anche con riferimento alla revisione negli appalti. E invita a rispettare i tempi sulla concorrenza. «Il Pnrr e la sua attuazione - ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, intervenendo alla Scuola di formazione promossa dalla Fondazione “Costruiamo il futuro” - devono controbilanciare gli effetti delle crisi anche gravi che stiamo attraversando. L’aumento eccezionale dei prezzi del gas, dell’energia, di alcune materie prime è un inedito di cui si sta monitorando l’impatto sui singoli progetti». Il Governo, assicura Garofoli, «metterà a punto le misure necessarie, anche rafforzando interventi già approntati, in particolare in tema di revisione prezzi».

La crisi non deve far deragliare il Pnrr

«Quel che non deve accadere - ha aggiunto Garofoli - è che la crisi in atto faccia deragliare il Paese dal suo più ambizioso Piano di ripresa e sviluppo, con la tensione riformistica che lo contraddistingue, con le tante progettualità di cui si compone, decisive per il superamento dei profondi divari territoriali e di genere, oltre che dei ritardi dei nostri sistemi di istruzione, ricerca, tecnologici, infrastrutturali».

Loading...

No a ritardi sulla Concorrenza

Nel corso della sessione di lavoro a cui ha partecipato, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio è intervenuto, inoltre, sul tema della Concorrenza. «Con il Parlamento - ha spiegato - vi è stato un dialogo assiduo e, credo, anche proficuo. Il Governo ha illustrato, per alcune delle questioni più rilevanti del ddl, le ragioni sottese alle misure di liberalizzazione proposte. I gruppi parlamentari hanno espresso le rispettive posizioni e le esigenze alle stesse sottese. Per molti aspetti sono stati e si stanno definendo punti di sintesi. Ora occorre tener conto dei tempi. L’approvazione del ddl e dei decreti legislativi - ha concluso Garofoli - costituiscono precisi vincoli e non si può venir meno a impegni così decisivi per il futuro del Paese».