Gas, nel 2022 l’Europa ha risparmiato volumi pari al consumo dell’Italia

La domanda di gas non era mai crollata in modo così vistoso in Europa, nemmeno nei peggiori periodi di recessione o durante la pandemia da Covid. A certificarlo è l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie), che nei Paesi Ocse del Vecchio continente stima una riduzione dei consumi del 13% nel 2022, anno di bollette record, influenzato dalla guerra in Ucraina e dai tagli sempre più drastici delle forniture di Gazprom.

A conti fatti c’è stato un risparmio di oltre 70 miliardi di metri cubi rispetto ...