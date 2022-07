Gas a 214 euro (+21%), elettricità ancora sopra quota 500 in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gas a 214 euro per Megawattora, in rialzo del 21% in una sola seduta al Ttf, ed elettricità che sul mercato italiano continua a volare sopra la soglia critica dei 500 euro. I prezzi dell’energia sembrano ormai senza freni, soprattutto in Europa – dove scontiamo l’ulteriore crollo delle forniture di Gazprom – ma anche in molte altre aree del mondo: persino negli Stati Uniti il gas al Nymex è tornato a scambiare ai massimi da 14 anni, oltre 9,5 $/mmBtu.

Italia in sofferenza

L’Italia putroppo è ancora una volta tra i Paesi...