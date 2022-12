Gas: un anno in più per la fine del servizio di tutela. Ecco cosa cambia per le famiglie

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercato tutelato della bolletta gas si cambia ancora. Con il decreto Aiuti quater, appena approvato dal governo Meloni, le famiglie avranno un anno in più per migrare sul mercato libero. La fine della maggior tutela gas originariamente prevista per il 1° gennaio 2023 è stata quindi prorogata di un anno allineandola alla scadenza fissata anche per il mercato elettrico, dove la fine delle tutele di prezzo per gli utenti domestici è in programma entro il 10 gennaio 2024 (mentre per le microimprese il passaggio dovrebbe scattare il prossimo 1° gennaio).

Più tempo per effettuare il passaggio al mercato libero

Ci sarà quindi ancora tempo per effettuare il salto nel mercato libero. Bisognerà, quindi, diffidare dei tentativi messi in campo da call center particolarmente aggressivi - moltiplicatisi negli ultimi tempi prima della proroga decisa dall’esecutivo - , che spingono gli utenti ad abbandonare le tutele di prezzo agitando lo spettro di possibili interruzioni delle forniture, che naturalmente non scatteranno, o di consistenti riduzioni del costo della bolletta.

Cosa cambia per le famiglie

Cosa cambia, dunque, adesso con la nuova deadline? Per chi è già nel mercato tutelato la proroga non determina alcuna conseguenza. Salvo, come detto, assicurare più tempo per un eventuale passaggio al mercato libero che può essere effettuato scegliendo il tipo di contratto e il venditore più adatto alle proprie esigenze.

Per queste finalità, l’Arera (l’Autorità di settore) ha predisposto due strumenti particolarmente utili: 1) il Portale consumi per accedere ai dati di consumo e alle principali informazioni tecniche e contrattuali relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui si è titolari; 2) il Portale offerte, lo strumento previsto dalla Legge Concorrenza del 2017 che mette a disposizione le offerte di energia elettrica e gas per confrontarle con semplicità e immediatezza.