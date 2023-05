Gas al bivio: a 30 euro/MWh rischio di ripresa dei consumi e calo dell’offerta

3' di lettura

I prezzi del gas sembrano arrivati a un bivio, segnato dalla soglia dei 30 euro per Megawattora: un livello tecnico e simbolico importante, che per alcuni osservatori annuncia il ritorno alla normalità. Prima del 2021 – vero inizio della crisi energetica, con forniture russe già in calo e un forte allarme sugli stoccaggi europei – non c’erano mai state punte superiori a 30 euro al Ttf.

Poi per quasi due anni non si è più scesi al di sotto. Fino a quando, venerdì 18, è caduta anche questa barriera, ...